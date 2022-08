Assegno unico 2022/ Quali sono i nuovi importi per figli con disabilità

L’assegno unico 2022 prevede nuovi importi da destinare a quelle famiglie che hanno a loro carico uno o più figli disabili. Il sussidio economico varia in base all’età e alla gravità della patologia (di seguito vedremo tutto nei dettagli).

Ogni agevolazione quindi, dev’essere presa in considerazione in base alle condizioni del proprio figlio a carico (con disabilità).

Assegno unico 2022: ecco tutti i nuovi importi

Come abbiamo accennato, l’assegno unico 2022 presenta nuovi importi e con diverse condizioni in base alla patologia del figlio o dei figli disabili, che verranno erogate ai rispettivi nuclei familiari.

Ecco come cambiano le agevolazioni economiche in base all’età del figlio:

La maggiorazione economica rispetto all’importo base (che cambia in base all’ISEE della famiglia) dell’assegno unico del 2022, va applicata in base alla gravità del figlio disabile purché con meno di 18 anni. 105 euro mensili per chi ha figli non autosufficienti, 95 euro al mese per una disabilità grave e infine 85 euro al mese per disabilità media. Per i figli disabilità la cui età varia fra i 18 e massimo 21 anni, la maggiorazione sull’assegno unico è fissa ed è pari a 80 euro al mese. Se il figlio o i figli disabili hanno oltre 21 anni, l’importo aggiuntivo dipenderà dall’ISEE dalla famiglia. Mediamente, si parte dai 25 euro fino a massimo 85 euro mensili.

L’assegno unico viene anche chiamato in alcuni casi, universale. Esso, aiuta tutte quelle famiglie che hanno necessità di ricevere un sussidio economico a causa della disabilità di uno o più figli a loro carico.

Durante il 2022 sono stati approvati – come abbiamo visto in questa guida – nuovi importi, con delle maggiorazioni importanti affinché ogni famiglia italiana possa avere un miglioramento rispetto al tenore di vita attuale (sempre più in crescita e difficoltoso).

Ricordiamo sempre di far affidamento alle notizie nuove in caso di qualsiasi modifica sugli importi o sulle condizioni per accedere all’agevolazione.











