Assegno unico 2023/ Chi può accedervi in base al proprio ISEE (aggiornato)

Normalmente, per avere accesso all’assegno unico del 2023, bisogna presentare l’ISEE aggiornato senza la scadenza prevista.

A partire dal mese prossimo (febbraio 2023), tutti gli importi per l’assegno unico 2023 verranno sottoposti a una rivalutazione, che è basata da quello che è l’attuale caro vita. Nonostante ciò, per poter avere accesso agli aumenti, e continuare a ricevere il contributo, bisognerà necessariamente avere un Isee aggiornato e nel caso ci fossero delle variazioni bisognerà comunicarle.

Assegno unico 2023: ISEE aggiornato per l’accesso agli aumenti

Per tutti coloro che hanno presentato la domanda per l’assegno unico 2023 (inerente ai redditi 2022), quest’anno tale agevolazione sarà erogata automaticamente e di conseguenza non sarà necessario presentare una nuova domanda.

Nonostante ciò, l’aggiornamento dell’ISEE sarà necessario – come precedentemente accennato – per la valutazione di eventuali variazioni. In quanto per aver accesso all’agevolazione, bisognerà essere in possesso dell’ISEE in corso di validità in quanto l’importo dell’assegno unico va in base all’importo di esso.

Nel caso in cui l’indicatore reddituale non fosse presente, verrà erogato l’importo minimo di 50 euro al mese. Ecco entro quando aggiornare l’ISEE per non perdere l’agevolazione (il documento aggiornato verrà preso in considerazione dal mese marzo 2023), più nello specifico:

Se entro il 1° marzo l’ISEE è aggiornato, l’assegno unico 2023 verrà erogato con l’importo che decorre dal mese stesso;

è aggiornato, l’assegno unico 2023 verrà erogato con l’importo che decorre dal mese stesso; Nel caso l’indicatore economico fosse rinnovato nel periodo che decorre dal 1° marzo al 30 giugno, l’assegno verrà pagato sulla base dell’ISEE a partire dal mese successivo senza perdere eventuali arretrati;

Per un Isee rinnovato dopo il 30 giungo, l’assegno unico verrà erogato a partire dal mese successivo senza perdere eventuali arretrati. In questo caso specifico, tutti i mesi precedenti a marzo sarà erogato l’importo minimo di 50 euro al mese.

A partire da quest’anno tutti gli importi previsti per l’assegno unico 2023, saranno aumentati del 50% per tutti coloro con figli di età inferiore all’anno, dunque l’importo passerà da 175 euro al mese a 262 euro al mese.

Tale aumento, comprenderà anche tutti coloro che hanno bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, in tutti quei nuclei che ne hanno almeno tre. In questo caso l’ISEE non deve superare i 40 mila euro.











