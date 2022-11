Assegno unico 2023, come cambia?/ Più 50% al primo anno, dai tre figli in su…

Con l’ufficializzazione della manovra 2023 Giorgia Meloni ha esternato quali sono le principali misure riguardanti appunto la legge di bilancio da 35 miliardi di euro, a cominciare dall’assegno unico 2023 che prevede diverse novità. Grande spazio è stato dato in particolare alle famiglie, di modo da favorire un aumento delle nascite. Di conseguenza si è deciso di aumentare per il primo anno di età del piccolo l’assegno unico del 50%, mentre aumenti sono stati previsti anche per quanto riguarda le famiglie con almeno tre figli: “I provvedimenti per la famiglia e natalità – sono le parole del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di stamane – valgono un miliardo di e mezzo di euro, una scelta che non ha molti precedenti”.

Quindi ha elencato più nel dettaglio il provvedimento: “L’assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose”. Oltre al nuovo assegno unico 2023, il governo ha deciso di ridurre anche l’Iva sui prodotti per la prima infanzia, e non solo: “L’Iva su tutti i prodotti della prima infanzia sarà al 5% e anche per quello che riguarda i dispositivi igienici femminili non compostabili (gli assorbenti ndr)”.

ASSEGNO UNICO 2023, COME CAMBIA: “SUL CONGEDO PARENTALE…”

Sempre in ottica famiglie, l’esecutivo del centrodestra, con la nuova manovra, ha deciso di aumentare il congedo parentale di un mese, pagato all’80%: “Sul congedo parentale – ha precisato ancora la leader di Fratelli d’Italia – io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Noi abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% e utilizzabile fino al sesto anno di vita. Una sorta di salvadanaio del tempo senza ritrovarsi in condizione economiche difficili”. Novità, oltre all’assegno Unico 2023, anche per quanto riguarda le coppie giovani che vogliono comprare casa, visto che il governo ha deciso di prorogare le agevolazioni per gli Under 36: “Vengono confermate le misure per acquisto della prima casa sulle giovani coppie”.

