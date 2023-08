Assegno unico 2023 ricalcolo/ A rischio “debito” o “credito”, come scoprirlo (9 agosto 2023)

Il nuovo assegno unico 2023 è soggetto a ricalcolo per comprendere chi è a rischio di dover pagare “a debito”, oppure riscuotere delle somme dagli arretrati dell’anno di imposta in corso (ovvero chi percepirà un credito). Per scoprirlo è necessario sfruttare la nuova funzionalità sulla piattaforma INPS.

Il nuovo assegno unico universale è valido dal 10 giugno 2023. Grazie a questa novità è possibile godere di arretrati oppure, ritrovarsi a debito per degli importi assoggettati al contribuente per degli errori di calcolo. Ogni italiano potrà scoprirlo autonomamente e in modo molto semplice e intuitivo.

Assegno unico 2023 ricalcolo: come controllare il cassetto fiscale

Abbiamo appurato che l’assegno unico 2023 è soggetto ricalcolo. Ma per avere un’idea più chiara dobbiamo fare affidamento alla nuova funzionalità presente sulla piattaforma dell’ente previdenziale italiano.

In caso di “credito”, le somme arretrate verranno disposte nelle rate delle mensilità successive. In caso contrario, l’addebito (per il capitale concesso erroneamente) avverrà allo stesso modo e in modo graduale.

Il ricalcolo del sostegno economico rivolto alle famiglie con figli a carico, viene effettuato in momenti o situazioni ben specifiche. Ecco degli esempi per avere un’idea più chiara:

Variazioni sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); Liquidazione relativa alle cifre della settimana e ottava mensilità di gravidanza (tenendo conto dell’ISEE presentato entro e non oltre 120 giorni dalla nascita del figlio); Eventuali maggiorazioni in riferimento a gennaio e febbraio 2023; Conguagli su operazioni di rettifica dell’ISEE del 2022; Potenziali recuperi della maggiorazione destinata ai genitori lavoratori; Potenziali maggiorazioni destinate ai soggetti disabili; Ricalcolo delle cifre destinate ai nuclei familiari numerosi; Ricalcolo nei confronti di chi percepisce il “vecchio” Reddito di Cittadinanza.

Per poter procedere autonomamente al cassetto fiscale dell’assegno unico 2023 e osservare il ricalcolo, è sufficiente effettuare il log-in all’interno dell’area riservata della piattaforma ufficiale INPS, e poi autenticarsi con uno dei sistemi digitali oramai sempre più usati (CNS, CIE oppure con lo SPID).

