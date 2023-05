Assegno unico 2023/ Una nuova maggiorazione per i genitori vedovi

L’assegno unico 2023 è una delle misure di welfare più apprezzate dalle famiglie italiane che però continua a subire continue modifiche e aggiornamenti da parte del governo Meloni. Infatti è stata introdotta una maggiorazione per i nuclei familiari che hanno genitori lavoratori oppure vedovi. Nonostante i ritardi nei pagamenti per le richieste presentate da marzo in poi, gli importi sono state rivalutati.

RITORNO A 500.000 NASCITE/ La sfida che i partiti devono affrontare senza divisioni

Assegno unico 2023: la nuova maggiorazione per i genitori vedovi

L’assegno unico 2023 per i figli a carico è stato erogato a maggio per i beneficiari del 2022 e per coloro che hanno presentato la domanda entro febbraio, tuttavia le richieste presentate da marzo in poi, hanno subito un ritardo nel pagamenti e sono previsti per la fine del mese anche per i percettori del reddito di cittadinanza.

Gli importi dell’assegno unico per maggio sono state rivalutati dell’8,1% a partire da febbraio inclusi gli eventuali incrementi. La nuova maggiorazione però riguarda i genitori dipendenti ed entrerà in vigore a giugno 2023. Si basa sull’ISEE e sarà estesa anche nuclei familiari con genitori vedovi.

Assegno unico genitori vedovi/ Importo maggiorato per chi è rimasto solo, ma quanto?

La maggiorazione sarà erogata automaticamente nel caso vi sia un unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda. Infatti l’erogazione del contributo è legata essenzialmente a quanto è stato introdotto all’interno del modello ISEE. L’importo erogato per ogni figlio rimane con il minimo di 54,10 con l’applicazione di una arrotondamento.

Assegno unico 2023: quante domande sono state erogate nel 2023

A marzo 2023 sulla base dei dati riferiti dall’INPS, sono state presentate 87.370 domande per l’assegno unico e i beneficiare hanno ricevuto il pagamento di 5.498.13 a beneficio di 8.689.158 figli a carico.

Scadenza assegno unico 2023/ Ultimi termini per riscattarlo: chi ne beneficerà?

Per tutto il resto, i requisiti per poter ottenere il contributo economico denominato assegno unico 2023 restano gli stessi degli anni precedenti: possono tenerlo le famiglie che hanno figli a carico fino ai 21 anni di età oppure per la presenza di figli disabili senza limiti anagrafici. Il contributo economico segue le fasce di reddito ISEE e viene commisurato sulla base del reddito familiare complessivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA