Assegno unico 2024 novità/ Cosa cambia dal prossimo anno? (2 novembre 2023)

L’assegno unico del 2024 prevede delle novità interessati di cui potranno godere i contribuenti italiani. I beneficiari al momento, restano gli stessi di sempre: le famiglie aventi a carico, un figlio fino a 21 anni d’età massimo.

Ribadiamo che se il figlio dovesse avere una disabilità, non ci sono limiti d’età anagrafica. La domanda per l’ottenimento dell’Assegno può essere posta a partire dal 7° mese di gravidanza, inviandola direttamente all’INPS.

A stabilire l’importo, sarà lo stesso ente previdenziale dopo aver esaminato la domanda ricevuta. E la prima novità, riguarda proprio l’importo (che potrebbe variare da caso a caso).

Assegno unico 2024 novità: come cambia l’importo economico

L’assegno unico del 2024 presenta come prima novità, un aumento dell’importo. Anche se la notizia dev’essere oggigiorno approvata in via ufficiale, quasi certamente possiamo dire che ci sarà una rivalutazione aumentata del 5,5% circa.

Per fare un esempio pratico: chi al giorno d’oggi ha un ISEE inferiore a 15.000€, l’assegno unico è pari a 221,06€ mensili. Con il nuovo aumento stabilito probabilmente a 5,5%, la nuova cifra erogabile potrebbe essere 234€ al mese (con decorrenza 1° gennaio 2024).

Ma l’assegno universale e il suo aumento, non sembrerebbe l’unica misura agevolativa da parte del Governo nei confronti del nucleo familiare beneficiario. Infatti, si prevede anche l’introduzione dell’assegno di gioventù e un reddito di infanzia.

Il reddito di infanzia sarà di 400€ mensili, da destinare ai nuclei familiari con figli a carico fino a 6 anni d’età, mentre l’assegno di gioventù pari a 250€ mensili per le famiglie con figli che vanno dai 7 ai 25 anni d’età.

Ribadiamo di apprendere queste novità sulle misure dell’assegno unico 2024 e contributi annessi con le pinze, visto che si aspetta l’ufficialità da parte del Governo italiano.

Si attende a questo punto, che il Governo possa confermare queste misure, che siamo sicuri possano (almeno in parte), dare un contributo economico sostanzioso a tutte le famiglie italiane che oggigiorno soffrono per via dei rincari globali.











