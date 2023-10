Assegno unico 2024/ Prevista maggiorazione a causa dell’inflazione del 2023 (6 ottobre 2023)

Anche nel 2024 ci sarà un nuovo aggiornamento dell’importorelativo all’erogazione dell’assegno unico, basato sull’inflazione del 2023.

Le soglie Isee verranno anche rivalutate, l’importo aumenterà moderatamente ma l’indennità forfettaria rimane invariata, mentre si valuta l’estensione alle famiglie con almeno 3 figli a carico.

Assegno unico 2024: la nota di aggiornamento del DEF

Con la Nadef di settembre 2023 è stato rivisto l’aggiornamento dell’assegno unico per il 2024 che subirà variazioni al rialzo dell’importo.

A partire dal prossimo gennaio la legge impone l’adeguamento annuale in base all’inflazione degli ultimi 12 mesi, anche se l’inflazione del 5,4% per il 2023 era inizialmente prevista al 5,6%.

Questo dato sarà fondamentale per stimare gli aumenti delle pensioni e dell’Assegno unico, anche se si prevede una differenza minima rispetto alla percentuale ufficiale rilevata dall’Istat.

Dopo un notevole aumento dovuto all’alto tasso d’inflazione dell’8,1% dell’anno precedente, l’Assegno unico universale (Auu) affronta ora un periodo di moderazione dell’inflazione. Ciò si tradurrà in aumenti meno significativi, ma comunque sostanziali, che interesseranno l’importo massimo dell’Assegno unico.

L’Assegno unico che comporterà le seguenti modifiche:

Aumento di circa 10 euro per la quota base per il figlio minore, portando l’importo da 189,20 a 199,41 euro.

Aumento di circa 5 euro per la quota base per il figlio maggiorenne e per la maggiorazione per i figli ulteriori al secondo o per i figli con disabilità media, con l’importo che passerà da 91,90 a 96,86 euro.

Aumento di circa 2 euro per la maggiorazione per le famiglie in cui entrambi i genitori percepiscono reddito, portando l’importo da 32,40 a 34,14 euro.

Aumento di circa 6 euro per la maggiorazione per i figli non autosufficienti, con l’importo che passerà da 113,50 a 119,62 euro.

Aumento di circa 5,50 euro per la maggiorazione per i figli con disabilità grave, portando l’importo da 102,70 a 108,24 euro.

Aumento di circa 1 euro per la maggiorazione in favore delle mamme sotto i 21 anni, con l’importo che passerà da 21,60 a 22,76 euro.

Assegno unico 2024: rivalutate le soglie ISEE

L’aggiornamento riguarderà inevitabilmente anche le soglie Isee. Ad esempi, la soglia al di sotto della quale si può beneficiare dell’importo massimo aumenterà da 16.215 a circa 17.100 euro.

Se l’importo massimo dell’assegno unico spetta a quelle famiglie che hanno una fascia di reddito bassa, cisarà un’aggiunta di 17,07 euro al mese per tutti i figli successivi al secondo. Ma l’importo minimo per l’assegno unico sarà di 57,02 euro per i figli minori e 28,45 euro per i figli maggiorenni, per redditi superiori al 45.574 euro.

