Finalmente il 4 febbraio l’INPS ha provveduto a pubblicare una circolare sull’assegno unico 2025 e gli importi aggiornati da poter ottenere in base alle maggiorazioni previste per quest’anno, al proprio ISEE e al tetto minimo e massimo previsto.

La novità è consultabile all’interno della circolare numero 33 pubblicata ieri, martedì 4 febbraio 2025. Le regole per l’ottenimento dell’indennità AUU adeguata restano le stesse: assicurarsi di avere aggiornato la DSU e aver ricevuto L’ISEE realmente corretto.

Assegno unico 2025 importi in base all’ISEE

L’assegno unico 2025 è soggetto a determinati parametri da dover valutare. Il suo importo infatti viene determinato dal corretto ISEE (dopo aver presentato la DSU aggiornata), e dalla fascia reddituale in cui ci si trova.

Laddove per qualsiasi voglia motivo il nucleo familiare non abbia presentato l’ISEE aggiornato, allora la cifra indennizzata sarà la “minima” (tenendo in considerazione il tetto che verrà stabilito da marzo di quest’anno).

Per coloro che provvederanno alla presentazione puntuale dell’ISEE (prima del 30 giugno di quest’anno), il fisco potrebbe riconoscere gli eventuali arretrati.

Le tabelle

Le cifre dell’AUU – come già specificato – vengono determinate in base al proprio ISEE. La soglia minima dell’assegno unico 2025 è garantita non solo a chi non presenta il documento economico aggiornato, ma anche a chi supera il reddito massimo di 17.227,33€.

Ecco delle tabelle esemplificative per mettere in risalto quanto previsto dall’assegno unico 2025. Iniziamo dall’assegnazione economica ordinaria:

Reddito ISEE Somma spettante per figlio (€) Fino a 17.227,33€ 201,00€ Da 25.000€ a massimo 30.000€ 100,00€ Più di 45.939,56€ 57,50€

Giusto per un esempio più preciso ecco in numeri che ci indicano che cosa accadrebbe su ISEE differenti da questi sopra esposti:

Fascia reddituale Somma per mese e per figlio (€) 20.098,56€ 186,7€ Fino a massimo 30.090,41€ 136,6€ Entro 40.082,26€ 86,7€ Entro un massimo di 45.824,71€ 58€

Quanto alle maggiorazioni: