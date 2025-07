L'INPS ha appena provveduto a pubblicare le date di pagamento dell'Assegno Unico 2025. Il calendario è ufficiale.

Una recente circolare ha messo in evidenza le date di pagamento dell’Assegno Unico in lista per la seconda metà del 2025. In linea generale il calendario segna come “termine ultimo” ogni 20 o massimo 21 di ciascun mese, a meno che non ci siano delle festività o dei week end.

Cogliamo l’occasione per pubblicare il calendario dei pagamenti predisposto dalla circolare dell’INPS con protocollo numero 2229 e risalente a quest’anno, 2025. Come ogni anno si ricorda che l’onere dell’accredito fa fede ai nuclei familiari che già percepiscono l’indennità.

Calendario completo dei pagamenti per l’Assegno Unico 2025

La circolare ha dimostrato quali sono le date di pagamento dell’Assegno Unico 2025. Ecco di seguito il calendario previsto per gli accrediti delle famiglie che già ricevono regolarmente l’AUU.

Giorno dell’AUU Mese 21/22 Luglio 20/21 Agosto 22/23 Settembre 20/21 Ottobre 20/21 Novembre 17/19 Dicembre

Suddividiamo sempre gli attuali percettori dai “nuovi richiedenti“, in quanto in quest’ultimo caso le tempistiche per l’accredito sono lievemente differenti. Per chi si accinge ad una nuova domanda la scadenza passa all’ultima settimana del mese dopo

Sempre nello stesso periodo l’ente previdenziale provvederà ad effettuare i conteggi relativamente ai conguagli fiscali, che potranno essere “a debito” oppure “a credito”.

Le cifre dell’AUU

Come ben si sa (almeno la maggior parte delle famiglie italiane), possono godere di un importo dell’AUU variabile, partendo da 57,50€ (il minimo) e fino ad un massimo di 201€ mensili. Ad influire sul conteggio prevale principalmente l’ISEE.

ISEE Importo Assegno Unico Fino a 17.000€ 227,33€, scende a 201€ per i figli fino a massimo 18 anni d’età e 97,7€ nella fascia 18 – 21 Fino a 18.000€ 490,67€ (194,6€ per i figli minorenni), 94,7€ tra 18 e massimo 21 anni Fino a 25.000€ 151,91€ totali, 161,40€ per i figli fino alla maggiore età, 78,5€ per gli over 18 Fino a 33.000€ 306,18€, 120,6€ e 59,1€ per la seconda fascia Fino a 43.000€ 298,04€, 70,7€ e 35,10€ per le rispettive fasce Oltre 43.000€ o in assenza di un ISEE aggiornato 57,7€

In specifici casi, come ad esempio giovani mamme (entro 21 anni) e nuclei piuttosto corposi (da 3 e 4 figli in su), la Legge prevede una maggiorazione da applicare su ogni importo mensile.

