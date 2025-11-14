L'Assegno Unico a partire dal 2026 cambierà gli importi legati alla perequazione. Ma a dipendere è anche l'ISEE complessivo.

A partire dall’anno prossimo, nel 2026, l’Assegno Unico subirà una rivalutazione rapportata all’inflazione. Dall’ISTAT la percentuale si aggira tra l’1,4% e massimo l’1,5% (sicuramente delle cifre più basse rispetto a quanto prospettato qualche mese fa).

L’adeguamento effettivo si baserà sulla perequazione da parte del Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il cui resoconto giungerà entro la fine di questo mese di novembre.

Stima economica sull’Assegno Unico 2026

L’Assegno Unico nel 2026 sarà vincolato al meccanismo di perequazione, e visto che la stima attualmente è provvisoria, proviamo a vedere – in base a ciascun ISEE – quali potrebbero essere le nuove cifre previste.

L’effetto più importante potrebbe essere la nuova fascia ISEE, con importi fino a 17.468,51€ e aumenti però, piuttosto ridotti (circa 3€ di maggiorazione), con base di partenza che va da 201€ a massimo 203,8€.

Chi da quest’anno rientrava nella 2° e 3° fascia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, dall’anno successivo tornerà in 1° fascia.

Un’altra differenza ci sarà per chi quest’anno era nell’ultimo scaglione, dal 2026 aggiornato a 46.582,71€ (mentre quest’anno ammontava a 45.939,56€). Questo significa che dal 2026 la stessa categoria di beneficiari arriverà in sestultima, con cifre in crescita.

Maggiorazioni per il sostegno economico

Questa indennità mensile godrà di una maggiorazione sociale, e spetterà ai nuclei familiari con la presenza di figli under 21. Dal prossimo anno verranno coinvolte diverse categorie, da chi ha un handicap grave ai figli con una grave disabilità.

L’integrazione dipende molto dall’ISEE e dalla composizione familiare. Dai figli nati dopo il 2°, la cifra integrativa aumenterà di poco, 99,1€ per i nuclei con un ISEE entro 17,400€.

Infine c’è l’incentivo destinato al 2° percettore di reddito, la cui cifra sarà pari a 34,9€ (per l’ISEE minimo), considerando sempre una decrescita progressiva per gli scaglioni più alti.

Secondo un’esperta in diritto legale, le famiglie che varieranno la loro fascia reddituale potranno godere di un Assegno Unico tra i 15€ e massimo 20€ al mese per ogni figlio.