Assegno unico agosto 2023/ Le date di pagamento suddivise in due tranche (12 agosto)

Il pagamento dell’assegno unico di agosto 2023 dipenderà tutto dai contribuenti che hanno lasciato o modificato il loro ISEE. Nel caso, lo slittamento sarà di circa 6/10 giorni (vedremo meglio nel dettaglio).

Dunque prima di sapere le date di pagamento relative all’assegno unico d’agosto del 2023, occorre avere un’idea specifica (ai fini del ricalcolo), sulla propria posizione fiscale: se si hanno crediti, debiti o se ad esempio si percepisce RdC.

Assegno unico agosto 2023: quali sono le date di pagamento?

Per conoscere le date di pagamento dell’assegno unico per agosto 2023, dobbiamo prima di tutto rispondere a questa domanda: l’ISEE ha subito variazioni oppure no?

Nel caso in cui non ci siano state variazioni ISEE, il versamento arriverà tra venerdì 18 e martedì 22 agosto (2023). Viceversa, chi ha fatto domanda per un nuovo nato o aggiornato l’ISEE, per il pagamento dovrà aspettare tra lunedì 28 agosto e venerdì 1 settembre (2023).

Si ricorda altresì, che coloro che non percepiranno più il Reddito di Cittadinanza e che allo stesso tempo potevano percepire l’assegno unico universale per figli a carico, dovranno inviare una nuova domanda per l’Assegno Unico e Universale per figli a carico (AUU).

Diverso è il caso per quei nuclei familiari aventi un over 60, dei figli minori e/o disabili a carico, il cui limite delle 7 mensilità del RdC non è previsto.

Le tranche di pagamento dell’assegno unico – così come per agosto 2023 – sono sempre due: la prima viene saldata nei primi giorni del mese successivo a patto che non ci siano state variazioni, la seconda (in caso di modifiche sulla posizione fiscale del contribuente), verranno elargite sempre con un po’ di ritardo.

Questo accade perché ogni importo dell’AUU viene concesso e varia in base all’ISEE del nucleo familiare (ecco perché è importante tener conto di eventuali variazioni), dove più basso è l’indicatore della situazione economica della famiglia, maggiore sarà l’assegno spettante per figlio a carico.











