Assegno unico anziani 2023/ Quasi confermato: voucher o rimborso? Ecco come funziona

L’assegno unico per gli anziani nel 2023, sarà proposto in forma “unica e universale”. La proposta prevede la sostituzione rispetto a tutti i trattamenti assistenziali destinati fino ad oggi alle persone non autosufficienti (includendo anche l’indennità di accompagnamento).

L’assegno universale è una soluzione integrabile e sostituibile a tutti i trattamenti assistenziali odierni. Di seguito vedremo a chi è destinato, quali sono le caratteristiche principali e come vengono erogati i benefici.

Assegni per il nucleo familiare/ Cos'è l'alternativa all'assegno unico?

Assegno unico anziani 2023: requisiti e beneficiari

L’assegno unico agli anziani 2023, ha delle caratteristiche principali ben specifiche. L’intento, è quello di erogare questo assegno unico e universale, raggruppando una serie di trattamenti assistenziali che fino ad oggi venivano destinati ai soggetti non autosufficienti:

Bonus figli 2023/ Cos'è e a chi è destinato?

Indennità di accompagnamento; Prestazioni di supporto ai caregiver; Prestazioni di assistenza domiciliare, sociale e sanitaria e per le persone anziane che come abbiamo detto, non sono autosufficienti.

Sottolineiamo l’importanza del requisito “non autosufficiente”, perché ad oggi non è previsto un requisito d’età anagrafica, ma soltanto questa condizione fisica (più che altro un deficit che crea problematiche gravi, come la disabilità).

La disabilità dev’essere comprovata, tanto che l’anziano per ritenersi “non autosufficiente”, non può svolgere le attività quotidiane, come ad esempio: allenarsi, camminare, vestirsi, lavarsi o semplicemente mangiare.

DETRAZIONE 10.000 EURO A FIGLIO/ "Coperture da lotta all'evasione e tax expenditures"

Al momento, sappiamo che l’assegno unico per gli anziani 2023, può esser corrisposto in una delle due forme:

Servizi assistenziali (gratuiti): il beneficiario (anziano non autosufficiente), potrà godere dei trattamenti di assistenza (sia sanitaria che sociale) in modo completamente gratuito. Contributo economico: in alternativa alla gratuità dei servizi assistenziali, è possibile richiedere una somma di denaro, che verrà corrisposta mensilmente. L’importo dipenderà prevalentemente, dal grado di insufficienza del soggetto beneficiario.

Se i decreti attuativi affermeranno ciò che abbiamo detto in questo articolo, l’assegno unico anziani 2023, sarà già attivo a partire dal 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA