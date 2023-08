Assegno unico come modificare ISEE/ Per evitare riduzioni sull’importo (30 agosto 2023)

Per ottenere l’assegno unico, occorre sapere come modificare l’ISEE per evitare che degli errori, possano compromettere la sua ricezione. Ecco perché è estremamente importante, conoscere in che modo va compilato in modo corretto.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – almeno per l’assegno unico – è fondamentale, soprattutto quest’anno, che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di limitare l’assegno in caso di errori.

Assegno unico maggiorazioni 2023/ Chi, e per quanto tempo si potrà percepire (24 agosto)

Assegno unico come modificare ISEE con queste regolarizzazioni

Per ottenere l’assegno unico, è bene sapere come modificare l’ISEE e accertarsi che non ci siano errori. Questo perché, se fino a tempo fa l’Agenzia delle Entrate concedeva lo stesso importo, anche in caso di errori e difformità, adesso la situazione è cambiata.

RIFORMA FISCALE/ Albano (Mef): così aiuteremo lavoro, retribuzioni e natalità

Il contribuente italiano dunque, ha 3 possibilità per poter regolarizzare la propria posizione fiscale:

Presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), accertandosi che non ci siano errori/difformità. Richiedere al proprio CAF (che fa da intermediario), di correggere eventuali errori, e nel caso fare rettifica della DSU già inviata. Presentare all’INPS del proprio territorio, i documenti che attestano la veridicità dei nuovi dati, dimostrando le inesattezze riportate nella vecchia dichiarazione.

Queste soluzioni torneranno utili per evitare di compromettere l’importo dell’assegno unico, che l’Ade – a partire da novembre – provvederà a ridurre in caso di difformità (prima delle nuove regole veniva erogato alle stesse condizioni e importi).

Assegno unico e ISEE con difformità/ L'INPS cambia regole: importi e scadenze (18 agosto 2023)

Assegno unico e ISEE difforme: come avviene la comunicazione?

Dopo aver saputo come ottenere l’assegno unico in modo corretto, e come eventuale modificare l’ISEE, è opportuno conoscere anche il mezzo di comunicazione che l’Ade utilizzerà in caso di difformità dei dati: SMS, PEC o tramite una email normale.

Se è vero che l’ISEE è essenziale, va detto che anche in assenza di quest’ultimo, è possibile richiedere ed ottenere l’Assegno Unico per i figli a carico, ma con la consapevolezza di poter percepire soltanto l’importo minimo. La cifra minima ammonta a 54,1€ per ogni figlio minore (senza ISEE), o con ISEE uguale o più alto di 43.240€.

© RIPRODUZIONE RISERVATA