Assegno unico cumulabile/ Bonus asilo nido e Assegno, vanno d’accordo? (6 settembre 2023)

L’assegno unico è cumulabile con altri bonus o misure a sostegno del reddito economico? In questo articolo, ci concentreremo nello specifico, con l’eventuale compatibilità con il bonus dell’asilo nido, un contributo economico pari a quasi 300 euro, utili per sostenere il costo della retta mensile.

Bonus a parte, ricordiamo che l’assegno unico è richiedibile a partire dal settimo mese di gravidanza, e dura fino al 21esimo compleanno del figlio a carico del genitore. Un concetto importante, per distinguere le due misure (che sono totalmente discostate l’una dall’altra).

Assegno unico cumulabile con il bonus asilo nido? C’è compatibilità

Affinché l’assegno unico risulti cumulabile con altre misure, in questo caso con il bonus asilo nido, facciamo riferimento alle comunicazione dell’INPS, l’ente che provvede al check della compatibilità, assicurandosi che i potenziali beneficiari soddisfino tutti i requisiti necessari.

Tuttavia, la notizia positiva è che tra assegno unico e bonus per l’asilo nido, c’è compatibilità. Questo significa che entrambe le misure possono essere erogate simultaneamente, evitando che possano andare in contrasto tra loro.

Naturalmente, affinché entrambe le misure economiche vengano approvate nel rispetto dei requisiti richiedibili, occorre effettuare delle valutazioni individuali e nella misura complessiva dei nuclei familiari.

L’importo massimo ottenibile dal bonus per l’asilo nido, è pari a 272,72€, da distribuire in 11 mesi all’anno (su un massimo dunque, di 3.000 euro). Tale cifra, va bene soltanto per chi dimostra un ISEE minore a 25.000€.

Per ISEE che vanno dai 25 mila euro ai 40 mila euro massimo, la cifra scende a 227,27€ mensili (nonché 2.500€ all’anno). La cifra si riduce ulteriormente, superati i 40 mila euro annui, dove l’importo è pari a 136,36€ al mese.

Chi invece non presenta l’ISEE, otterrà lo stesso importo di chi supera i 40K annuali, ovvero 136,36€ al mese di contributo economico.

Le stesse condizioni, sarebbero al pari di un genitore che fa domanda per ottenere il bonus, ma non appartiene al nucleo familiare in cui vi è il bambino.

La condizione essenziale, sta nel fatto che il genitore che desidera il bonus, sia lo stesso che sostiene le spese per il nido.

