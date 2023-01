Assegno unico domanda sbagliata/ La procedura per correggerla senza sanzioni

Accorgersi di aver mandato la domanda sbagliata dell’assegno unico, è più che normale. Ma come si rimedia a questo errore? L’INPS, ha definito una procedura che permette a tutti coloro che hanno già inviato l’istanza contenente i dati errati, di apportare modifiche.

In caso di errori durante la compilazione. L’INPS permette di modificare la domanda sbagliata per l’assegno unico seguendo la procedura messa a disposizione nell’area riservata sull’apposito portale.

Assegno unico domanda sbagliata: ecco come comportarsi

Se – come detto in precedenza – ci si accorge che l’assegno unico abbia la domanda sbagliata, è disponibile una procedura che permette di risolvere la questione. Per farlo, bisogna accedere all’area riservata dell’INPS e selezionare il campo “evidenze”.

In questo modo, sarà possibile visualizzare eventuali anomalie che bloccano la domanda per l’assegno unico. Accorgersi della domanda sbagliata può capitare a tutti, è chiaro. Soprattutto in caso di assegno unico dove gli importi sono significativi (come ad esempio l’aumento per le famiglie con figli

disabili).

Nel testo del messaggio Inps n. 1962 del 9 maggio 2022, si può leggere che:

“In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito”.

E poi continua sostenendo: “Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell’istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e

selezionando il tab “Evidenze”.

Per modificare la domanda errata per l’assegno unico, sarà necessario selezionare la sezione consulta che ti permette di gestire le domande che hai già inviato.

Nello specifico, sarà possibile apportare le modifiche ai seguenti elementi:

Codice fiscale dell’altro genitore, a condizione che esso non abbia già percepito il

pagamento;

pagamento; Tutti i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori, sulla base dell’apposito

provvedimento predisposto dal giudice oppure dall’accordo tra i due;

provvedimento predisposto dal giudice oppure dall’accordo tra i due; Variazione o inserimento dell’invalidità del figlio;

Variazione della dichiarazione della frequenza scolastica del figlio maggiorenne tra i

18 e i 21 anni;

18 e i 21 anni; Modifiche sull’eventuale separazione dei genitori;

Variazioni sulla modalità di pagamento del richiedente.

