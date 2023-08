Assegno unico e ISEE con difformità/ L’INPS cambia regole: importi e scadenze (18 agosto 2023)

L’INPS ha rilasciato delle novità riguardo all’assegno unico ed eventuale ISEE con difformità. Se prima l’ente previdenziale aveva deciso di liquidare comunque una cifra minima ai contribuenti italiani, questa volta la situazione sembrerebbe prendere una piega diversa (negativa).

L’ente previdenziale avrebbe cambiato idea sul da farsi in caso di ISEE sbagliato o difforme. Questo cambiamento comporterebbe una conseguenza decisamente drastica, ovvero un taglio netto sulla cifra da liquidare. Ma quali sono le scadenze da aspettarsi?

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il dubbio sull’incumulabilità per Opzione donna (ultime notizie 18 agosto)

Assegno unico e ISEE con difformità: nuovi importi e scadenze

Nel caso di erogazione dell’assegno unico e ISEE con difformità o con degli errori nella dichiarazione, l’ente previdenziale ha provveduto a variare la normativa in vigore. Nel 2021 ad esempio, i contribuenti non hanno avuto spiacevoli sorprese, neanche qualora la dichiarazione avesse riportato errori.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Servono almeno 800 milioni per un mini-scivolo in manovra

Con il messaggio numero 2913 del 2023 l’INPS ha rilasciato delle dichiarazioni contenenti le novità sugli importi minimi e sulle nuove scadenze. Nel primo caso, la cifra minima verrà comunque destinata ai contribuenti (anche se il loro ISEE riporti errori/difformità).

Quanto alla scadenza, visto che l’INPS si rese conto che agosto era troppo “breve”, ha deciso di prorogare il ricalcolo dell’assegno unico e dar la possibilità di correggerlo, entro e non oltre il 31 dicembre del 2023.

Ma la novità sta proprio nella scadenza, che adesso l’INPS ha deciso di modificare nuovamente spostandola al mese di novembre 2023. Inizialmente non sono mancate le polemiche dei contribuenti, che hanno replicato di aver ricevuto un preavviso troppo breve.

Riforma pensioni 2023/ Due incontri a settembre per non restare con le mani vuote (14 agosto)

Preavviso che cadeva con il mese d’agosto, particolarmente delicato sia perché i contribuenti vanno in vacanza (almeno per la maggiore), sia perché anche la mole di lavoro è certamente più inferiore per via del periodo.

Le novità sull’assegno unico e l’ISEE con difformità o con degli errori, dovrebbero terminare qui, ovvero con quest’ultimo messaggio – si presume definitivo – da parte dell’INPS.











© RIPRODUZIONE RISERVATA