Assegno unico e universale/ Nuova comunicazione INPS per integrare la misura (6 settembre 2023)

Per integrare l’assegno unico e universale in una misura già esistente (con e per altri figli a carico), sarà indispensabile seguire quanto comunicato dall’INPS tramite il messaggio di posta elettronica. In caso contrario, non si potrà usufruire della prestazione economica, a supporto dei cittadini italiani.

Ad annunciare il cambiamento è la stessa INPS, che lo ha fatto pubblicando ed inviando il messaggio 3078/2023. Al suo interno, sono contenute tutte le procedure che le famiglie italiane dovranno svolgere, in modo tale da poter percepire l’integrazione AUU.

L’assegno unico e universale può essere integrato ai nuovi nati, a patto che il nucleo familiare, avesse già in carico la misura dedicata a chi appunto, ha dei figli a carico. L’INPS invierà dunque, questa nuova comunicazione via email (ai soggetti beneficiari), a partire dal mese di settembre, al sussistere della nascita del figlio.

L’integrazione AUU andrà richiesta tramite la nuova piattaforma di “proattività“, è la stessa che è stata finanziata dal PNRR. In breve, questa piattaforma permette agli utenti che hanno aderito al consenso, di poter ricevere qualsiasi comunicazione da parte dell’INPS.

La soluzione è quella di entrare su MyInps e andare su “Vai ai tuoi consensi”. Al suo interno, è possibile consultare tutte le informazioni disponibili, almeno quelle sui servizi proattivi, e per farlo basterà andare nella “adesione ai servizi proattivi”, per poi aderire facendo un click su “acconsento”.

Il nuovo approccio dell’INPS, si basa su una vision decisamente più “a stretto con i cittadini”. Ecco infatti, che possiamo apprendere le sue intenzioni leggendole chiaramente qui:

«Soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione».

L’idea già approvata in quel che riguarda l’assegno unico e universale da integrare alla misura preesistente, fa parte del Piano Strategico Digitale 2022 – 2025.











