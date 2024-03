Assegno unico escluso dal calcolo Isee/ Bellucci: “Rendeva impossibile richiedere altri bonus”

Bellucci: “Assegno unico sarà escluso dall’Isee”

La viceministra al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci ha recentemente annunciato l’intenzione del Governo di rivoluzionare l’assegno unico, specialmente per quanto riguarda il suo conteggio ai fini dell’Isee, soprattutto in relazione ad altre misure e bonus di welfare sociale. Un intervento, peraltro, coerente con la più ampia rivoluzione annuncia per l’indicatore della situazione economica equivalente, oggi ritenuto parzialmente inaffidabile.

“L’Inps”, ha annunciato Bellucci, “sottrarrà dal valore dell’Isee quanto ricevuto per l’assegno unico nel corso del 2022″ e, dunque, richiesto nel corso dell’anno corrente. La misura, infatti, prevede allo stato attuale circa 200 euro per ogni figlio della coppia, che all’anno fanno circa 2.400 euro da moltiplicare per ognuno dei figli, diventando di fatto cruciali per tutte quelle famiglie che si trovano sulla soglia utile per accedere alle prestazioni welfare, come il bonus psicologo, quello trasporti, ma anche il bonus asili nido, in alcuni casi fondamentali per le famiglie con una bassa soglia di reddito. “L’esecutivo”, ha spiegato infatti Bellucci, “è consapevole che la normativa istitutiva dell’assegno unico, delineata dal governo Draghi, ha un impatto negativo rispetto al calcolo dell’Isee, che sta causando numerosi problemi alle famiglie ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate“.

Le altre misure previste per alleggerire l’Isee

“Il governo”, ha continuato Bellucci annunciando l’esclusione dall’Isee dell’assegno unico, “ha posto in cima alle priorità le politiche in favore delle famiglie e, come prima cosa, siamo intervenuti per mettere in sicurezza, rispetto alla criticità ereditata, l’erogazione dell’assegno unico e universale per l’anno 2024″. Inoltre, sempre con quest’ottica, la viceministra ha annunciato che il suo dicastero ha avviato un tavolo tecnico per individuare “le aree di intervento critiche rispetto al calcolo dell’Isee“, avanzando anche possibili soluzioni.

Le idee per rivoluzione l’Isee sono parecchie e passeranno, per ora, come ricordato da Bellucci, oltre che dall’esclusione dell’assegno unico, anche da altre misure già messe in campo. Una tra queste potrebbe essere l’annunciata esclusione della prima casa dal conteggio dell’Indicatore economico, ma si tratta di una misura costosa attualmente in fase valutativa. Similmente, però, è già stato deciso nella Manovra di escludere dal calcolo Isee il valore dei titoli di Stato acquistati, purché non superi i 50mila euro, provvedimento poi attenuato per quanto riguarda l’erogazione delle misure sostitutive del Reddito di cittadinanza (Assegno di inclusione e Supporto per formazione e lavoro), per le quali il valore dei Btp continuerà ad essere considerato.











