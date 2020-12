Assegno unico figli: quando arriva e come/ Bonus Famiglia 2021: requisiti e misure

Nella mattinata di oggi è stata approvata in via definitiva alla Camera la Manovra di Bilancio 2021, con il testo che ora – del tutto bloccato – passa al Senato per l’approvazione in tempi record cercando di evitare l’esercizio provvisorio dopo il 31 dicembre 2020. Maxi Finanziaria da 40 miliardi di euro che contiene importanti novità sul settore famiglia tra cui il tanto atteso assegno unico per famiglie con figli proposto dalla Ministra Bonetti (Italia Viva) e in partenza dal 1 luglio 2021: si prevede uno stanziamento di 3 miliardi complessivi per l’assegno universale destinato a tutti i genitori con figli sotto i 21 anni.

Nell’ipotesi del Governo, l’assegno intende “sommare” tutti i vari sgravi e mini-bonus destinati nel passato (e ancora attivi fino al prossimo 30 giugno, ndr) alle famiglie italiane: la quota fissa dell’assegno dovrebbe essere tra i 200 e i 250 euro (in attesa della approvazione finale del Senato, ndr) ma in più andrà aggiunta la parte variabile calcolata sulla base dell’Isee familiare, oltre alla somma maggiore destinata per chi ha più di 2 figli o un figlio con disabilità. L’assegno universale per i figli costerà 3 miliardi quest’anno ma salirà a 6 nel 2022: compete tutte le detrazioni fiscali, gli assegni e gli incentivi, tutto diventa un unico assegno destinato alle famiglie del Bel Paese.

BONUS FAMIGLIA 2021: TUTTE LE ALTRE MISURE

La parte consistente della Manovra che tratta del nuovo assegno familiare unico spiega come la cifra verrà percepito dal settimo mese di gravidanza per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni. Secondo i primi calcoli del Mef, sarebbero circa 12,5 milioni di ragazzi e bambini che potranno beneficiarne in Italia (e 10 milioni sono i minori): oltre al fatto che la misura entrerà in vigore solo per la seconda metà del 2021, vi sono ancora alcuni passaggi formali fondamentali che necessitano per vedere realizzato appieno il progetto sull’assegno unico familiare. In primis, l’approvazione della legge delega al momento ferma al Senato; in secondo luogo, il decreto attuativo in arrivo non prima della prossima primavera. Come spiega il focus di Fanpage, in quel decreto dovrebbero essere contenute le simulazioni e la quantificazione dell’assegno.

Si può dunque ben intuire come solo in quel momento si potranno conoscere le cifre esatte che verranno erogate a ogni famiglia con figli a carico. Intanto nella Manovra di Bilancio in via di approvazione nei prossimi giorni al Senato emerge un più strutturato Bonus Famiglia 2021 che interessa le mamme single con figli disabili (assegno ottenibile di 500 euro grazie ad un emendamento alla Manovra) ma anche in generale tutte le madri, con bonus da 800 euro a partire dal settimo mese di gravidanza. Questa misura cesserà nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo assegno unico familiare a luglio; ultima novità nella Legge di Bilancio è l’aumento dei giorni di congedo di paternità, non più 7 ma 10, in tutto il 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA