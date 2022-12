Assegno unico genitori separati/ Come ottenerlo e quanto verrà corrisposto

L’assegno unico in caso di genitori separati può essere percepito a patto che si faccia domanda specifica. Ma qual è l’importo ottenibile e quali sono le modalità previste? Lo potremo scoprire nell’articolo a seguire.

La normativa che stiamo per spiegare riguarda non soltanto i genitori separati, ma anche quelli che per Legge sono divorziati oppure semplicemente non conviventi. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alle modalità, prima che non venga validata perché viene sbagliato qualcosa.

Assegno unico genitori separati: tutte le modalità possibili

Per poter ricevere l’assegno unico in caso di genitori separati o divorziati, ecco cosa prevede la normativa in vigore:

Se il figlio viene affidato esclusivamente ad uno dei due genitori separati, il pagamento verrà corrisposto interamente al genitore a cui è stato affidato il figlio. Il richiedente chiederà il 100%. Se i genitori sono divorziati oppure separati e l’affidamento dei figli è condiviso (sancito dal giudice di competenza), l’importo spettante dell’assegno unico dovrà essere accreditato al 50% per tutti e due, salvo diversi accordi stipulati dagli stessi genitori. In caso di collocamento e affidamento condiviso del minore presso il richiedente, è possibile far richiesta per avere corrispondere il pagamento al 100% al genitore collocatario che prenderà in carico il figlio dopo la separazione (salvo modifica della domanda da parte dell’altro genitore).

Come spiegavamo inizialmente, l’assegno unico in caso di genitori separati prevede delle quote di pagamento differenti.

Troviamo una quota variabile che può arrivare a 175€ se per ciascun figlio minore l’ISEE ammonta a 15 mila euro, ad un minimo di 50€ per ciascun figlio minore a cui manca l’ISEE oppure esso è maggiore o uguale a 40 mila euro.

Sulla domanda non sorge nessun’altra differenza se non quelle esposte in precedenza. L’unico limite – se così potremmo definirlo – è l’adempimento che dovrà esser compiuto soltanto da uno dei due genitori separati e non da entrambi.

