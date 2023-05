Assegno unico genitori vedovi/ Importo maggiorato per chi è rimasto solo, ma quanto?

L’assegno unico per i genitori vedovi ha buone probabilità di essere più elevato rispetto a quello tradizionale. La maggiorazione è stata già approvata, ed avrà efficacia a partire dal mese di giugno 2023.

Chiaramente le domande ce le immaginiamo già: chi potrà ottenere l’aumento dell’assegno unico? Quali sono i requisiti e a quanto ammonta la nuova cifra? Tutte domande lecite a cui fortunatamente abbiamo una risposta (che daremo nel seguente articolo).

Assegno unico genitori vedovi: le condizioni da soddisfare

L’assegno unico per i genitori vedovi – come specifica il Decreto Lavoro del 1° Maggio 2023 – prevede una maggiorazione, le cui cifre più alte potranno esser ritenute valide per un periodo massimo di cinque anni.

L’INPS ha fatto sapere le condizioni da rispettare per poter ritenere realmente ufficiale un “nucleo familiare vedovile“. Con questo termine, si intende che uno dei due coniugi è rimasto per l’appunto, vedovo.

Tuttavia, l’istituto previdenziale specifica: Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili.

Per ottenere la maggiorazione, l’ISEE del nucleo familiare interessato non deve superare i 15 mila euro annui.

La validità è stata confermata a partire dal 1° giugno del 2023, la cui domanda però, non andrebbe mandata in questi casi:

Unico genitore che nel momento in cui ha mandato la domanda, risulti “lavoratore”, e l’altro “deceduto”. Periodo massimo di cinque anni successivi; Limite di godimento dell’assegno unico raggiunto e superato.

Per il Governo l’assegno unico (non solo per i genitori vedovi, ma anche per i casi globali), è un punto centrale, tanto da aver stanziato sempre più fondi fino al 2029 (via via crescenti):

6,6 Milioni di euro per il 2023;

11,5 Milioni di euro per il 2024;

11,9 Milioni di euro per il 2025;

12,3 Milioni di euro per il 2026;

12,6 Milioni di euro per il 2027;

13 Milioni di euro per il 2028;

13,4 Milioni di euro annui a partire dal 2029.

