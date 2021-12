ASSEGNO UNICO/ Gli errori del Governo su clausola di salvaguardia e Isee

Pare arrivato al nastro di partenza effettivo l’Assegno unico e universale e dal 1° gennaio 2022 i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda all’Inps per il riconoscimento dell’erogazione, che è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Dal 1° marzo 2022 parte l’erogazione mensilmente per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste.

Riforma pensioni/ Domani vertice Governo-sindacati: cosa chiede la Cisl

Il provvedimento stima la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura in circa 7 milioni di nuclei familiari in cui sono presenti circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni, con complessivamente circa 11 milioni di figli interessati. È un beneficio economico da elargire nell’ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, e dei risparmi di spesa derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione di: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità (c.d. bonus bebè che esaurirà i propri effetti nel 2021); premio alla nascita (Bonus mamma domani) e fondo di sostegno alla natalità (fondo rotativo inteso a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017). Ma per fortuna non assorbirà, né limiterà gli importi del bonus asilo nido.

RIFORMA PENSIONI/ Tridico espone il problema del sistema previdenziale

Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si intendono (in futuro?) utilizzare anche le risorse ricavate dal graduale superamento o dalla soppressione delle detrazioni Irpef per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare. L’obiettivo è un solo sostegno ma a tutt’oggi il reale vantaggio in termini economici deve essere valutato rispetto alla situazione esistente. Inps stima 11 milioni gli assegni con un importo compreso tra 175 euro e 50 euro mensili, in base all’Isee anche se già prevede che molti non presenteranno l’Indicatore della situazione economica equivalente, accontentandosi della cifra minima.

RIFORMA PENSIONI/ Lo sviluppo necessario della previdenza complementare

L’assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è compatibile sia con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli, sia con il Reddito di cittadinanza (viene decurtata dalla quota spettante teorica dell’assegno unico la quota per i figli già prevista dal Rdc), e la spesa per l’assegno unico riassorbita dal Rdc nel 2023 è pari a 780 milioni.

Per la presentazione della domanda è stata introdotta una condizionalità, in base alla quale, «se il secondo genitore non interviene a completare la domanda, il primo genitore richiedente, riceverà solo il 50% dell’assegno».

I nuclei potenzialmente beneficiari sono “attorno all’80%” in tutte le fasce di reddito tranne la più alta, visto che l’assegno sarà legato all’Isee e i nuclei con figli minori si concentrano di più nei quintili di reddito più bassi. Di fronte al rischio che i dipendenti a medio e basso reddito possano rimetterci rispetto alla situazione attuale, si è introdotta una clausola di salvaguardia che prevede una compensazione in automatico per almeno tre anni. Nei dettagli si dovrà capire se la clausola riguarderà la situazione previgente a inizio 2021 o considererà anche la maggiorazione degli Anf introdotta a partire da luglio di quest’anno. La clausola di salvaguardia denota il timore di non riuscire a bilanciare lo scontento di chi ci perderebbe con la soddisfazione di chi ci guadagnerebbe, e si rimandano di qualche anno decisioni scomode.

La possibilità che anche chi non presenta la dichiarazione Isee possa ottenere l’assegno è sbagliata: l’utilizzo dell’Isee, per quanto non esente da criticità, valuta le risorse di una famiglia nella sua interezza, tenendo conto della consistenza del patrimonio e non solo dei redditi che, quando non dichiarati da un sostituto di imposta, potrebbero essere in tutto o in parte evasi. L’universalità dell’assegno può essere garantita chiedendo a tutti i percettori la dichiarazione Isee e l’importo minimo al di sopra di una certa soglia: l’Isee è disponibile per l’autocompilazione anche online e si opererebbe una maggiore equità, lasciando la libertà a chi lo preferisce di non dichiarare il proprio reddito e il proprio patrimonio attraverso l’Isee, ma al costo di non ricevere risorse che sarebbero meglio spese a vantaggio di chi ne ha più bisogno.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA