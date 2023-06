Assegno unico luglio 2023/ Le date in cui verranno effettuati i pagamenti (26 giugno)

L’assegno unico 2023 è un contributo economico riconosciuto a tutte le famiglie che abbiano figli a carico di età pari o inferiore ai 21 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili. In che modo e quando arriveranno i pagamenti di luglio? Vediamolo nel seguente articolo.

Assegno unico luglio 2023: quando arriveranno i pagamenti?

Le date di pagamento non sono stabilite in modo fisso, ma possono variare sulla base delle modalità e delle tempistiche con cui il contribuente idoneo alla ricezione del sussidio, ha presentato la DSU e l’istanza per la prima volta. Ecco dunque il calendario a cui fare riferimento.

Assegno unico giugno 2023/ Arretrati e importi: che cosa cambia? (23 giugno 2023)

Il pagamento dell’assegno unico luglio 2023 avverrà in due occasioni: come avviene ormai di consueto, le erogazioni, in base al momento in cui il beneficiario ha presentato la domanda.

Assegno unico luglio 2023: come avverranno i pagamenti

Di seguito il calendario dei versamenti relativi agli importi del prossimo mese:

Assegno unico e congedo 104/ Sono compatibili? Ecco cosa dice la Legge (21 giugno 2023)

entro sabato 22 luglio riceveranno il sussidio coloro che hanno fatto domanda a febbraio e marzo 2023;

entro sabato 29 luglio vedranno accreditarsi le somme tutti gli altri beneficiari.

Le modalità di pagamento si riferiscono a quelle inserite al momento di presentazione dell’istanza. L’Inps infatti attingerà ai dati e a tutti i riferimenti bancari e fiscali in suo possesso. E dunque i fondi mensilmente verranno erogati attraverso:

il conto corrente bancario;

il conto corrente postale;

la carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;

il libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

l’accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;

in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN), aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area).

Assegno nucleo familiare 2023/ Previsti aumenti da luglio: importi, requisiti (21 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA