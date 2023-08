Assegno unico maggiorazioni 2023/ Chi, e per quanto tempo si potrà percepire (24 agosto)

Ricevere un assegno unico con le maggiorazioni nel 2023 è possibile. A darne conferma ufficiale è la circolare numero 76 pubblicata dall’INPS, destinata in particolar modo, ai nuclei familiari ex percettori del sussidio, ma si ritrovano in un contesto “vedovile“.

Prima di chiarire meglio il significato di quanto scritto, facciamo presente che questa comunicazione è in linea con l’articolo 22 del Decreto legislativo numero 48/2023, che sancisce la maggiorazione dell’assegno unico, per un periodo massimo di 5 anni dalla scomparsa di uno dei genitori, con effetto dal 1° giugno del 2023.

RIFORMA FISCALE/ Albano (Mef): così aiuteremo lavoro, retribuzioni e natalità

Assegno unico maggiorazioni 2023: a chi e in che misura?

L’assegno unico con le maggiorazioni del 2023 viene destinato per massimo cinque anni, ad uno dei genitori che pur rispettando i requisiti del sussidio (figli a carico fino ad un massimo di 21 anni e senza limite d’età se disabili), stanno vivendo in una condizione “vedovile”, dove uno dei due genitori è deceduto.

Assegno unico e ISEE con difformità/ L'INPS cambia regole: importi e scadenze (18 agosto 2023)

Nulla a che vedere dunque, con le rivalutazioni dell’assegno unico, dove in quel caso l’ente previdenziale provvederà ad accertarsi i nuclei familiari “a credito” oppure “a debito”. L’importo del sussidio da destinare varia sempre in base all’ISEE.

L’Assegno Unico e Universale può esser concesso a diverse tipologie di famiglie, quali:

Con figli minori a carico: la validità è dal 7° mese di gravidanza per i neonati. Figli maggiorenni a carico: fino ad un massimo di 21 anni, purché il figlio si impegni in corsi di studio, tirocini, formazione oppure lavoro con reddito minore di 8.000€ annui. Figli con disabilità: in questo non è previsto alcun limite d’età anagrafica.

Abbiamo spiegato qualche rigo fa, che l’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare. Sembra superficiale sottolineare, che in caso di cifre molto basse, l’assegno unico e universale sarà molto più alto rispetto a chi invece, ha un ISEE di per sé alto.

Assegno unico 2023/ Previsti nuovi aumenti fino a 200 euro: ecco quando e per chi (13 agosto)

L’assegno unico e le relative maggiorazioni del 2023 e per gli anni a seguire, può essere destinato a diverse platee di beneficiari: dai dipendenti pubblici a quelli privati, dagli autonomi ai pensionati, inoccupati e disoccupati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA