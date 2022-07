Assegno unico/ Mancano ancora molte domande: importi superiori al Sud Italia

Per il 2022, l’assegno unico di ben una famiglia su quattro, non è stato ancora richiesto, motivo per cui se non viene fatta in tempo, tali soggetti non potranno ricevere gli arretrati di cui avrebbero necessità.

L’ente Nazionale della Previdenza Sociale, ha pubblicato un report in cui mostra le differenze tra le domande registrate nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2022, e i pagamenti trimestrali in riferimento da marzo a maggio 2022.

Bonus 200 euro agosto e settembre/ Sì alla proroga? Cifre basse per il carovita

Assegno unico: quali sono gli importi spettanti alle famiglie

L’assegno unico va richiesto con una certa scadenza. Superato tale periodo, purtroppo le famiglie italiane perderanno il diritto di ricevere gli arretrati.

Gli importi dell’INPS dipendono da caso a caso. La soglia minima si attesta a 50 euro per ciascun figlio (con ISEE oltre i 40.000 euro), 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro.

Buoni benzina 2022/ Due bonus per risparmiare carburante: come ottenerli

La cifra si riduce da 175€ a 85€ nel caso in cui i figli avessero un’età compresa tra i 18 e massimo 21 anni.

Nel primo trimestre del 2022, il denaro medio erogato a ciascun richiedente ammontava a 232€ mensili, mentre la media per ogni figlio è risultata essere pari a 144€.

Una novità importante riguarda la domanda per gli arretrati, fino al 30 giugno dell’anno 2021 era possibile farne richiesta e poterli ottenere, dal primo luglio 2022 invece, la situazione è differente: gli arretrati non verranno più pagati, ma soltanto le cifre spettanti dai mesi successivi.

Assegno unico per Regioni: ecco dove l’importo è maggiore

In varie parti di Italia, l’assegno unico da assegnare ad ogni figlio potrebbe variare di valore (come abbiamo visto, in base al reddito ISEE). Da quel che abbiamo appurato, gli importi maggiori sono stati erogati al Sud Italia.

Bonus TV/ Agevolazioni per passare al digitale risparmiando: chi ne può usufruire

A conquistare il podio è la Calabria, dove si è registrato un record di 168€ ad ogni figlio. Mentre il costo più basso è stato registrato sia in Centro che al Nord Italia, dove è stato erogato un assegno unico medio di 135€.











© RIPRODUZIONE RISERVATA