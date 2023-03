Assegno unico marzo 2023/ Importi più bassi del precedente: perché?

A breve l’assegno unico di marzo 2023 verrà pagato. Una convenienza per tutte le famiglie italiane che hanno a loro carico, un figlio di 21 anni. Una soluzione per avere del denaro integrativo all’intero reddito familiare.

A stabilire quanto sarà l’ammontare dell’assegno di questo mese è l’ISEE (Indicatore Situazione Economia Equivalente). Il problema – se così possiamo dirlo – è che già dai prossimi pagamenti (qui le date prefissate), il totale sarà certamente più basso.

Assegno unico marzo 2023: perché potrebbe essere più basso?

L’assegno unico di marzo 2023 potrebbe essere inferiore rispetto ai precedenti. Questo accade in realtà, per due possibili motivi:

La potenziale restituzione delle somme di denaro all’INPS (dopo il ricalcolo e conguaglio), specialmente per quelle famiglie “mono genitoriali”, a cui sono stati accreditati erroneamente, 30 euro. Mancato rinnovo ISEE entro e non oltre, il 28 febbraio 2023.

Questi sono gli unici casi in cui la cifra dell’assegno unico potrebbe risultare inferiore ai precedenti. Occorre però, presentare due potenziali scenari, che non necessariamente comporterebbe la conseguenza appena esposta:

Assegno unico più alto calcolato su un ISEE non conforme; Assegno inferiore (in termini economici), più basso rispetto a quello che dovrebbe spettare.

Se ci si trova nel primo caso, allora quel che succede è molto semplice: si avrà un taglio sul totale dell’assegno unico. Nel secondo caso, spetteranno gli arretrati.

Il taglio a marzo, potrebbe verificarsi perché come detto sopra, il contribuente non ha rispettato i tempi massimi per la scadenza del rinnovo ISEE (28 febbraio 2023). In tutto ciò, vi è una novità molto importante sui minimi e sui massimi.

La somma minima arriva a 54,1€ (in salita) rispetto precedente il cui totale era di 50€. Mentre la quota massima è pari a 189,2 euro, contro i soldi in meno di prima, che ammontavano a 175 euro.

Chiarito ciò, ci auguriamo che la guida sull’assegno unico di marzo 2023 sia stata chiara, e soprattutto chi potrebbe ritrovarsi importi più bassi.











