I beneficiari che stanno aspettando i pagamenti dell’Assegno Unico marzo 2025, per questo mese, rispetto agli accrediti ordinari, dovranno attendere leggermente di più, circa 5 giorni di ritardo. Ma quali sono i motivi di questo slittamento? E quali sono le date previste dell’erogazione?

Ad averne dato confermata è stata la circolare INPS che è stata pubblicata lo scorso 15 gennaio, con il protocollo 111 in cui accennava che da marzo i primi accrediti si sarebbero visti dal giorno 20 in poi (come abbiamo detto, cinque giorni di ritardo circa). La regola naturalmente vale per chi ha aggiornato correttamente l’ISEE entro i termini adeguati.

Assegno Unico 2025/ Termine scaduto, come recuperare gli arretrati (4 marzo)

Pagamento dell’Assegno Unico marzo 2025 in ritardo, perché?

Il ritardo dei pagamenti dell’Assegno Unico marzo 2025 è causato dalla Reingegnerizzazione operativa di cui è responsabile la Tesoreria della Banca di Italia, comunemente definita Re.Tes. Una rimodulazione simile fa slittare il calendario causandone il ritardo sopra accennato.

Assegno Unico febbraio 2025: via oggi ai pagamenti/ Date e maggiorazioni: tutto quello che c'è da sapere

Si tratta dunque di una attesa più lunga di cinque giorni, che interesserà i periodi che vanno dal 20° di ciascuna mensilità e fino (e non oltre) giugno 2025.

A proposito di giugno, per chi non l’avesse fatto, entro il giorno 30 deve inviare la DSU aggiornata per poter ricevere l’importo dell’AUU corretto e insieme agli eventuali arretrati.

Quali somme di denaro spettano ai beneficiari?

L’Assegno Unico di marzo prevede le medesime regole precedenti. I beneficiari che ne hanno diritto godranno di un importo minimo qualora non avessero presentato l’ISEE aggiornato, della cifra massima su un reddito annuo entro i 17.227,33€ e minimo se il reddito superasse i 45.939,56€ annui.

Assegno unico 2025 importi/ Cifre aggiornate dall'INPS con tabelle (6 febbraio)

Dal 2025 sono state garantite delle maggiorazioni importanti che differiscono in base alla propria situazione: 97,7€ qualora la disabilità fosse “media”, mentre laddove la disabilità riscontrata fosse grave l’incremento salirebbe a 109,1€, 120,6€ nei casi di non autosufficienza.

Un altro incremento su cui non influisce il reddito è l’età della mamma. Le giovani mamme under 21 riceveranno 23€ al mese in più sull’assegno percepito.

Per i nuclei più numerosi, in particolar modo per quelli in cui ci sono almeno tre figli, è prevista una maggiorazione la cui percentuale dipende dall’ISEE: 85,4€ per un reddito massimo di 17.000€ e poco più di 17€ per redditi più alti.