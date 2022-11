Assegno unico novembre 2022, quando sarà pagato?/ Data accredito Inps e importo

Quando sarà pagato l’assegno unico di novembre 2022? Un interrogativo che molti aventi diritto si stanno ponendo in queste ore e al quale diamo risposta puntuale nelle seguenti righe. Ricordiamo che i genitori che lo percepiscono regolarmente dovranno attendere il giorno 15 del corrente mese per vedersi liquidare l’importo sul conto bancario o, in alternativa, il giorno 27 se sono percettori del Reddito di Cittadinanza. In quest’ultimo caso, la cifra sarà accreditata direttamente sulla carta Rdc, sotto forma di integrazione.

Insomma, nell’arco di due settimane tutti gli aventi diritto potranno usufruire dell’importo dell’assegno unico di novembre 2022, che limitatamente all’anno corrente, lo ricordiamo, ha fatto registrare un incremento per chi ha figli maggiorenni affetti da disabilità, così come sancito dal decreto Semplificazioni del 21 giugno scorso. Tutte le mensilità arretrate, per cui, saranno accreditate con un conguaglio.

ASSEGNO UNICO NOVEMBRE 2022: DATE E IMPORTO DEI PAGAMENTI

Per i ragazzi minorenni affetti da disabilità l’importo rimarrà immutato nelle famiglie con Isee fino ai 15 mila euro (175 euro più una maggiorazione tra gli 85 e i 105), nel caso dei maggiorenni disabili l’importo dell’assegno unico novembre 2022 (ma non solo), varierà in questo modo: nei nuclei con Isee sino a 15mila euro, ai figli con disabilità dai 18 ai 20 anni spettano 175 euro più una maggiorazione tra gli 85 e i 105 euro; nelle famiglie con Isee fino ai 15mila euro, ai ragazzi con disabilità di età pari o superiore ai 21 anni spetterà l’importo di 175 euro.

E gli importi arretrati dell’assegno unico? Come potranno essere recuperati ed entro quando? La risposta a tale interrogativo è altrettanto agevole. Con il medesimo criterio previsto per le maggiorazioni riconosciute agli over 18 disabili, tutte le cifre arretrate dell’assegno unico verranno riconosciute mediante un conguaglio, chiaramente tenendo conto della data di presentazione della domanda da parte dei genitori dei ragazzi.

