Assegno unico settembre 2023/ Quando arriva il pagamento? Ecco le differenze (15 settembre)

L’assegno unico di settembre del 2023, prevede degli importi differenti e delle novità molto importanti da tenere in mente. Motivo per cui, ci sarà una suddivisione in gruppi, ognuno con dei diritti diversi rispetto ad altri.

Al di là del conguaglio dell’assegno unico che garantirà un importo extra per alcuni soggetti, in questo articolo vedremo le modalità differenti e gli importi che variano, in base ad alcune circostanze, che spiegheremmo la diversità delle cifre percepite dai beneficiari del contributo economico.

Assegno unico settembre 2023: quali sono le diversità?

Il pagamento dell’assegno unico di settembre 2023, verrà destinato il 15, 18 oppure 19 settembre (di quest’anno), ma soltanto a coloro che in passato lo hanno già percepito almeno una volta, oppure, se la loro situazione è sempre stata la medesima.

Un’altra categoria di beneficiari, che riceveranno il pagamento dell’AU dal 27 settembre 2023 in poi, sono coloro che ricevono il Reddito di Cittadinanza, purché ritenuti “non occupabili”, o semplicemente perché sono stati presi in carico dai servizi sociali.

La stessa data, sarebbe da destinarsi anche ai soggetti che sono ritenuti “occupabili“, ma che hanno fatto domanda per ottenere l’assegno unico, ancor prima della scadenza relativa all’ultimo mese del reddito.

La differenza, è che in quest’ultimo caso, l’importo verrà recapitato sul conto corrente bancario anziché sulla carta del Reddito di Cittadinanza.

Assegno unico settembre 2023: neogenitori e regolarizzazione dell’ISEE

In merito all’assegno unico di settembre 2023, va fatta una precisazione per i neogenitori, che dovranno inviare autonomamente, una comunicazione (direttamente dal portale MyINPS).

Se la comunicazione non dovesse esser spedita, l’INPS non procederà ad alcun controllo automatizzato, dunque il nuovo bebè, andrà dichiarato in modo autonomo.

Attenzione invece, alle omissioni dei dati o a degli errori riportati nell’assegno unico per il pagamento di settembre 2023, che potrebbero compromettere il corretto importo.

Fortunatamente, l’INPS ha slittato l’attestazione a novembre 2023, concedendo più tempo per regolarizzare la posizione.











