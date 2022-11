Assegno unico soglie ISEE/ Come cambieranno a partire dal 2023

L’assegno unico soglie ISEE si baserà sul tasso di inflazione dichiarato in via ufficiale dall’ISTAT. nel 2023 si effettuerà una rivalutazione sugli importi di natura previdenziale e assistenziale. Bisognerà attendere l’ufficialità della percentuale di inflazione per decretare le nuove soglie, ma un’idea si può già fare.

A sentenziare la normativa sull’assegno unico è il comma 11, articolo 4, del Decreto Legislativo numero 230/2021, che stabilisce il modo in cui calcolare l’assegno unico tenendo conto della prossima rivalutazione del 2023. Ma quali saranno le nuove soglie? Si prevede un aumento o una diminuzione?

Assegno unico soglie ISEE: quali saranno i nuovi importi?

Come abbiamo detto, l’assegno unico si baserà su nuove soglie ISEE che dipenderanno dal tasso di inflazione, attualmente registrato all’8%. Se questo tasso continuasse a restare stabile all’8%, l’assegno unico aumenterà di 14€, passando da 175€ a 189€ mensili.

Ad aumentare però, sarà anche l’importo minimo, ma soltanto di 4€, passando da 50€ ai 54€. Sui figli maggiorenni il discorso è diverso, perché l’importo massimo salirà a 91,80€, mentre quello minimo a 27€. Chiaramente qualsiasi maggiorazione sarà rivista in base alle rivalutazioni.

Le soglie ISEE dell’assegno unico, subiranno conseguenze dalla rivalutazione. Al momento, è indispensabile possedere un ISEE inferiore ai 15 mila euro, per ottenere il massimo importo possibile. Dal prossimo anno invece, sarà sufficiente stare sotto i 16.200€ annuali.

La stessa rivalutazione avverrà anche per le altre soglie, il cui importo minimo partirà solo nel momento in cui si raggiungerà un ISEE pari a 43.200€ (contro i 40 mila euro annuali attuali).

Assegno unico universale: come ottenerlo

L’Assegno Unico Universale è una misura economica che torna utile alle famiglie con figli al loro carico, che è stata introdotta nei primi mesi del 2022. Dal nome si evince la sostituzione con le altre misure fino ad oggi prese nei confronti dei figli a carico.

Per ottenere l’assegno è possibile farlo:

Tramite sito ufficiale INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))

(con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)) Chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero fisso 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

(gratuito da rete fissa) oppure il numero fisso 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico); Gli enti di patronato.

