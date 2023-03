Assegno unico stranieri?/ Ecco i requisiti che servono (elenco completo)

L’INPS può erogare l’assegno unico agli stranieri, purché quest’ultimi sia in possesso di determinati requisiti. In questa guida, vedremo quali sono le esigenze che un cittadino straniero, deve rispettare affinché possa percepire l’assegno per chi ha dei figli a carico.

Oltre ai requisiti, vi sono dei permessi di soggiorno specifici per gli stranieri, la cui proprietà (di alcuni di essi), gli consentirà di ottenere le somme di denaro destinate ai figli a carico. Continuate la lettura per avere le idee chiare su chi potrebbero essere i beneficiari.

Assegno unico stranieri: chi può far domanda?

L’assegno unico per gli stranieri, può essere richiesto e conseguenzialmente accettato (e quindi erogato), a coloro che hanno tali requisiti disposti dalla normativa vigente:

Rifugiati politici , stranieri apolidi oppure, titolari di protezione internazionale come dei cittadini italiani (articolo numero 27 del Decreto Legislativo del 19 novembre del 2007, numero 251, e articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004).

, oppure, titolari di protezione internazionale come dei cittadini italiani (articolo numero 27 del Decreto Legislativo del 19 novembre del 2007, numero 251, e articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004). Lavoratori altamente qualificati e proprietari di Carta Blu (articolo numero 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, numero 108);

e (articolo numero 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il Decreto Legislativo del 28 giugno 2012, numero 108); Lavoratori di Tunisia , Marocco e Algeria per accordi euromediterannei;

di , e per accordi euromediterannei; Lavoratori autonomi titolari di permesso (conforme all’articolo 26 del T.U.).

Potremmo riassumere i beneficiari stranieri dell’assegno unico, i suddetti:

Chi detiene il diritto di soggiorno/diritto di soggiorno permamente;

Titolari di carta di soggiorno permanente o carta di soggiorno (articoli 10 e 17, del Decreto

Legislativo del 6 febbraio del 2007, numero 30);

Familiari fuori dall’Unione Europea, di cittadini stranieri con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (articoli 29 e 30 del T.U).

Ma ecco quali altri permessi potrebbero risultare idonei al fine di concedere l’assegno unico stranieri ai non italiani:

Lavoro subordinato;

Lavoro stagionale che duri almeno sei mesi;

Assistenza ai minori;

Protezione speciale;

Casi speciali.

Ecco infine, coloro che non sono inclusi e la cui domanda verrebbe rifiutata:

In stato “attesa di una occupazione”

Formazione e tirocinio professionale;

Studio;

Turismo, visite e affari;

Residenza elettiva.

