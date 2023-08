Assegno unico universale/ 2 miliardi “accantonati”, per quale motivo? (31 agosto 2023)

Sull’assegno unico universale ci sono tante perplessità. Una delle più recenti, e oseremmo dire anche sconvolgenti, riguarda l’inutilizzo di 2 miliardi di euro. Queste risorse finanziarie “nascoste“, o meglio dire “accantonate“, potrebbero tornare utili per l’applicazione di riforme molto urgenti.

Il problema ad esempio, della denatalità in Italia, è parecchio grave. In uno scenario futuro e studiato da alcuni esperti del settore, si è assistito a qualcosa di terribile: nei prossimi 40 anni l’Italia potrà perdere 50 miliardi di euro. Cifre da capogiro, che causerebbero delle conseguenze catastrofiche.

Assegno unico universale: il “risparmio” gravoso

Il totale delle risorse riservate soltanto all’assegno unico universale, ammonta a 18,6 miliardi di euro. A fronte delle misure utilizzate e dei fondi già usufruiti, il tesoretto italiano “accantonato”, sarebbe di 2 miliardi di euro, la cui finalità tutt’oggi, sarebbe ignota.

I miliardi necessari, non solo serviranno a combattere la denatalità, ma potranno sostentare anche quelle famiglie in difficoltà economiche, che ai giorni d’oggi hanno dei figli a carico (fino a 21 anni), oppure disabili (senza limite d’età per l’ottenimento dell’assegno).

Dalle stime del Decreto Legislativo numero 230 del 2021, i nuclei familiari beneficiari non avrebbero raggiunto la totalità. Ecco perché, pur spendendo fino a fine anno, le stesse cifre fino ad oggi erogate dalla stessa INPS, avanzerebbero poco più di un miliardo di euro.

Se un lato, è chiaro che il Governo tenda a risparmiare, dall’altro, c’è necessità di dar supporto economico a quei nuclei familiari con un reddito più basso, e con dei figli da far crescere nonostante i rincari e l’inflazione a cui stiamo assistendo nel 2023.

Assegno unico universale: le intenzioni del Ministro Roccella

Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia e la Natalità, avrebbe intenzione di poter sfruttare i fondi residui (al momento due miliardi di euro), in modo tale da potenziare tutte le misure necessarie, comprensive dell’assegno unico universale.

Una lotta politica a chi vorrebbe destinare questi fondi residui alle famiglie beneficiarie, e chi invece li utilizzerebbe per approvare potenziali correttivi.











