Assegno universale agli anziani/ Unico contributo in sostituzione di quelli percepiti

Si starebbe valutando di assegnare un assegno universale agli anziani che non sono autosufficienti. Un contributo che prevedrebbe non solo un aiuto economico, ma soprattutto sociale, costituendo un “pacchetto di servizi” dedicati alle persone che necessitano di assistenza.

Condomini, case in cui far convivere gli anziani non autosufficienti, anche per compagnia, oppure un assegno sociale che sia universale, in grado di sostituire in modo soddisfacente tutti i servizi e gli assegni percepiti allo stato attuale. Si tratta solo di un po’ di previsioni presenti nello schema di disegno legge in merito alle politiche a favore delle persone anziane.

Assegno universale agli anziani: quali sono le altre previsioni?

L’assegno universale agli anziani è soltanto una delle possibili proposte e previsioni erogabili ai non autosufficienti. Una opzione che potrebbe essere valutata in modo graduale, dal soggetto interessato, che come abbiamo specificato prima, potrà decidere se usufruire di un contributo monetario oppure di alcuni servizi dedicati alla sua persona.

Nota importante e che potrà sollevare gli animi di chi è già preoccupato, l’anziano beneficiario della prestazione sociale, godrà di una indennità che non dovrà essere inferiore a quella già percepita, dunque nulla a suo discapito.

Nel caso in cui si usufruisse di questa possibile soluzione, essa, assorbirà l’indennità di accompagnamento contenuta nell’articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, numero 18 e le altre prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In caso di approvazione quindi, il “Fondo per la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti” verrà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono le stesse preservate e accumulate da riserve di spese sanitarie, allo scopo di potenziare i servizi alla persona.

L’assegno universale agli anziani quindi, non sarà unicamente una misura economica, bensì una proposta più ampia per consentire agli anziani di migliorare le loro prestazioni e vita sociale, istituendo magari degli spazi condivisi (senior co–housing).











