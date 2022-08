Assemblea Generale del CNG/ A Pesaro il lancio del Manifesto dei giovani per le Elezioni Politiche

Ascoltare le istanze dei giovani per comprendere il loro punto di vista su diverse aree di policy, tra cui lavoro, ambiente e istruzione, e lanciare il Manifesto dei giovani “Il domani passa da Qui. Giovani e Politica: 5 punti di contatto improrogabili”, che verrà presentato in occasione delle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Questo l’obiettivo di Youth Summer Camp, l’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale Giovani (CNG) che si svolge a Pesaro da domani a domenica 7 agosto.

Durante l’evento saranno molti i temi e le proposte per il futuro dell’Italia e dell’Europa oggetto di discussione: Istruzione e Ricerca, Lavoro e Sviluppo Economico, Ambiente, Transizione ecologica e Sostenibilità, Innovazione e Digitalizzazione del Paese, Europa e Mobilità, Benessere e Politiche Sociali, Partecipazione e Rappresentanza Democratica e Cultura.

“Sulla base delle diverse analisi da noi condotte per conoscere dettagliatamente la condizione degli under-35 in Italia, in questi anni difficili per le giovani generazioni, come CNG abbiamo chiesto costantemente alle Istituzioni e ai Partiti di affrontare in maniera organica e strutturale la questione generazionale, avanzando proposte concrete e talvolta ambiziose” ha dichiarato Maria Cristina Pisani, Presidente del CNG.

“In un contesto segnato da una forte disoccupazione giovanile e dalla fuga verso l’estero dei nostri migliori talenti, riteniamo che le elezioni politiche siano un’occasione unica e irrepetibile per mettere al centro del dibattito pubblico le esigenze e le richieste dei giovani. Auspichiamo che le scelte politiche del prossimo Governo siano lungimiranti e finalizzate a progettare il futuro migliore possibile per gli under 35, anche sulla base delle proposte che saranno contenute nel Manifesto dei giovani ‘Il domani passa da Qui’ che presenteremo nelle prossime settimane” ha concluso Pisani.

Il programma prevede domani, venerdì 5 agosto, alle ore 11, la presentazione della Ricerca realizzata dal CNG con il supporto di EURES Ricerche Economiche e Sociali: “Nuove professioni e nuove marginalità. Opportunità, lavori e diritti per i giovani del terzo millennio”, mentre alle 15 si terrà il dibattito “Verso le elezioni politiche 2022: le proposte dei giovani per il futuro dell’Italia e dell’Europa” e alle 17 la presentazione dell’indagine “WELLFARE” dell’Osservatorio Ben-essere Giovani dal titolo: “Allenare il benessere: lo Sport fonte di salute e inclusione sociale.

Sabato 6 agosto alle 10.10 sono previsti poi gli Stati Generali della Cultura e del Turismo, e l’ultimo giorno, domenica 7, la Relazione conclusiva della Presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani.











