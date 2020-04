Assemblea Lega Serie A/ Taglio stipendi e ripresa campionato: oggi si decide?

E’ prevista per venerdì 3 aprile una nuova assemblea della Lega Serie A: naturalmente a distanza, vale a dire in video conferenza – sono ancora attive le prescrizioni per contenere il contagio da Coronavirus – e con prima convocazione alle ore 10 e, solo all’occorrenza, una seconda convocazione alle ore 15:00 (particolare da sottolineare, perché nel passato recente alcune società non hanno risposto). Il tema della discussione sarà un’ipotesi di addendum all’accordo collettivo con l’Associazione Calciatori: si parla del taglio degli stipendi, una soluzione già adottata dalla Juventus e sulla quale stanno riflettendo tutte le squadre. La Lega vorrebbe che le società siano concordi nello stabilire una unità d’intenti con un piano uniformato; si vedrà quello che succederà con la speranza che finalmente si possa giungere ad un accordo definitivo. Nell’Assemblea di Lega si parlerà anche del secondo argomento importante, ovvero un aggiornamento sugli scenari del calendario: bisogna stabilire se sia davvero possibile concludere la stagione 2020-2021 che è stata sospesa per l’emergenza Coronavirus, e dunque in che modo farlo, oppure se decretare che, vada come vada, sia meglio chiudere baracca e burattini fino ad agosto e pensare già al campionato e ai trofei che verranno.

ASSEMBLEA LEGA SERIE A: SI ATTENDONO DECISIONI DEFINITIVE

Al momento, le varie parti in causa sono ancora lontane dal trovare un accordo. L’AIC ha più volte ribadito la necessità di fermare tutto, i calciatori invece sarebbero concordi nel tornare in campo in qualunque modo (dopo aver operato il taglio degli stipendi) ma si vanno a scontrare con la volontà di alcuni presidenti, che hanno già sostenuto la tesi secondo cui la stagione dovrebbe essere considerata finita. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina dal canto suo non recede dalla ferma convinzione di dover portare a termine il campionato, dicendosi disposto a far giocare le squadre anche a luglio e magari ad agosto, mese utile per finire la Coppa Italia. Ad ogni modo a decidere dovrà essere il Governo: qualora il Consiglio dei Ministri allungasse le misure sanitarie e di isolamento ci sarebbe ben poco da fare, ma anche allo stato attuale – ovvero: non si tornerà in campo prima di maggio – bisogna stabilire qualcosa di fisso, perché sembra complesso continuare a spostare il termine sempre più avanti nel tempo senza avere un piano concreto. Aspettiamo dunque quelle che saranno le decisioni che eventualmente verranno prese all’interno dell’Assemblea di Lega.



