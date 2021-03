Oggi è il grande giorno per i dem: alle ore 9.30 prenderà il via l’Assemblea nazionale del Pd. Le ultime settimane sono state particolarmente complicate per la formazione di Centrosinistra, alle prese con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti e il rebus sul suo successore. La svolta è arrivata proprio negli ultimi giorni, con l’ok alla candidatura dell’ex premier Enrico Letta.

Assemblea nazionale Pd/ Diretta: video, Enrico Letta candidato: il programma

Il programma dell’Assemblea nazionale del Pd di oggi non prevede dibattito: è un appuntamento puramente elettivo ed è previsto l’intervento solo dei candidati segretari, al momento dunque solo Enrico Letta. Dopo l’intervento iniziale della presidente Valentina Cuppi, è prevista la raccolta delle firme a sostegno della candidatura dell’ex Presidente del Consiglio. Repubblica ha evidenziato che al momento sono state radunate 600 firme sul documento, tra i big segnaliamo Zingaretti, Franceschini e Orlando. No, almeno per il momento, per Luca Lotti e Lorenzo Guerini (corrente Base riformista).

ASSEMBLEA NAZIONALE PD: ENRICO LETTA VERSO LA SEGRETERIA

Destinato a diventare nuovo segretario dopo l’Assemblea nazionale del Pd, Enrico Letta ha già tracciato la strada nelle scorse ore: per ripartire e tornare primo partito del Paese è necessario ascoltare e contribuire tutti, con un progetto di politica riformista in continuità con l’operato di Nicola Zingaretti. Uno dei commenti più autorevoli delle scorse ore è stato quello di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro: «Enrico Letta figura giusta, forte e autorevole per fare ripartire il Partito Democratico, uniti con i sindaci protagonisti». La senatrice dem Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, su Huffington Post ha precisato: «Per uscire dalla crisi che il Pd sta vivendo la strada non è un finto unanimismo, ottenuto soltanto distribuendo posti di gestione e incarichi politici. In un partito plurale, come il Pd sarà sempre la sintesi passa dal saper far coesistere opzioni anche distanti, più ancora che da una unità imposta sempre e per forza».

