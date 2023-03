Assemblea Nazionale Pd, diretta video streaming/ Schlein presenta la nuova Segreteria

OGGI L’ASSEMBLEA NAZIONALE PD: INFO DIRETTA E VIDEO STREAMING

Si tiene oggi 12 marzo 2023 la prima nuova Assemblea Nazionale del Pd a Roma dopo la vittoria di Elly Schlein alle Primarie del 26 febbraio scorso: nella consueta cornice del centro congressi “La Nuvola” – Viale Asia, 40/44, Roma – si terrà a partire dalle ore 10.30 la prima seduta della nuova Assemblea Nazionale del Partito Democratico. I lavori dell’Assemblea Nazionale del Pd saranno trasmessi integralmente in diretta video streaming sulla pagina Facebook del Pd e anche sul canale YouTube dei Dem: attesi l’intervento di apertura della neo Segretaria Schlein così come i vari contributi dei dirigenti “storici” del Pd, anche se la vera attesa è tutta per la nomina dei nuovi membri della Segreteria.

«Il mio sforzo sarà quello di essere segretaria di tutte e di tutti in un’ottica di grande inclusività», ha spiegato la stessa Schlein in vista dell’Assemblea Nazionale Pd di oggi, prima di incontrare nei giorni scorsi il Presidente di Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini per proporgli «un ruolo di primo piano». «Tenere unito il partito sia il primo grande obiettivo di Elly Schlein. Se lo vorrà, io sarò pronto a darle una mano. L’unica maglietta che dobbiamo indossare è quella del Pd», ha replicato lo stesso Bonaccini che sarà ovviamente presente oggi in Assemblea Nazionale dopo la sconfitta clamorosa alle Primarie Pd del 26 febbraio scorso. Dopo, pare, il rifiuto di Romano Prodi, sarebbe appunto il nome di Bonaccini in pole per diventare il nuovo Presidente del Partito Democratico.

SCHLEIN ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE PD PRESENTA LA SEGRETERIA: NOMI E PREVISIONI

In attesa dei lavori dell’intera giornata a Roma, l’Assemblea Nazionale Pd vedrà la conferma dell’elezione di Elly Schlein a prima Segretaria donna del Partito Democratico: diversi i nomi emersi negli scorsi giorni che dovrebbero comporre la nuova Segreteria Pd, scelti per provare a dare un “cambio di passo” importante dopo le precedenti gestioni Renzi, Zingaretti e Letta. Secondo quanto raccolto dall’AGI negli scorsi giorni, dovrebbe essere la fedelissima Chiara Gribaudo a ricoprire il ruolo di vicesegretaria dem mentre altri ruoli di vertice dovrebbero spettare a: Marco Furfaro (coordinatore della segreteria o vice segretario); Marco Sarracino (organizzazione), Antonio Misiani (economia); Chiara Braga (lavoro); Alessandro Zan (diritti); possibili ingressi anche per i nomi “nuovi” Marta Bonafoni e Andrea Pacella, rispettivamente ex fedelissima di Zingaretti nel Lazio e piemontese leader dei Giovani Democratici (molto vicino a Gribaudo).

Non è ancora del tutto tramontata l’idea della Schlein di poter dare Bonaccini il ruolo di vicesegretario dando invece ad un nome più di “garanzia” la guida della Presidenza (si è pensato a Romano Prodi, ma potrebbero rientrarvi anche i nomi di Letta, Zingaretti etc.). Da interrogarsi invece su quale ruolo potranno avere gli ex renziani e in generale tutta l’ala “riformista” interna al Pd, da Lorenzo Guerini fino a Graziano Delrio: al momento non è detto possano avere spazio nella nuova Segreteria Pd “più a sinistra“, anche se ogni sorpresa può essere dietro l’angolo in questa nuova prima Assemblea Nazionale Pd con Schlein al timone. «Sui capigruppo ancora non ci siamo confrontati nemmeno coi gruppi. Si è aperta una fase nuova, quindi è prevista una certa discontinuità», ha fatto sapere lo scorso giovedì la stessa Schlein in merito all’altra partita importante e delicata come quella dei vertici dei gruppi parlamentari: Deborah Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato rappresentano la precedente Segreteria e potrebbero vedersi sostituite nelle prossime settimane: più chances di rimanere le ha la ex Governatrice del Friuli mentre è Francesco Boccia a salire nel totonomi al Senato, in alternativa Cecilia D’Elia.











