DIVISIONI SUL DOCUMENTO CEI, ASSEMBLEA SINODALE SI RIAGGIORNA IL PROSSIMO 25 OTTOBRE

Un’autentica “palestra di sinodalità” ha fatto prendere del tempo supplementare ai vescovi italiani per la firma sul documento finale della seconda Assemblea Sinodale CEI, non del tutto convinti sulle conclusioni giunte dal Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana e che sarebbero dovute essere votate nella prossima Assemblea Generale di Primavera della CEI. Lo stile imparato dal Sinodo della Chiesa mondiale, fortemente voluto da Papa Francesco, ha portato una profonda discussione evidenziando alcuni aspetti non chiari e non accettati dall’intera platea (1008 delegati in tutto, di cui 530 laici).

Per tutti questi motivi, i vescovi italiani hanno deciso di aprire una terza Assemblea Sinodale il prossimo 25 ottobre 2025 dove sarà poi votato il documento un’ultima volta prima della conclusiva Assemblea Generale che a questo punto non si terrà più nel mese di maggio ma slitta a novembre 2025. Più tempo e con approfondimenti ulteriori sul testo – «per renderlo più maturo» – è stata la richiesta generale di molti dei delegati presenti all’Assemblea apertasi in Vaticano lo scorso 31 marzo e conclusasi oggi con la Santa Messa del Presidente CEI, cardinale Matteo Maria Zuppi.

Molti emendamenti, discussioni sui temi chiave, e più tempo richiesto alla fine per accogliere tutti i suggerimenti possibili dei delegati sulle Proposizioni dell’Assemblea Sinodale: è insolito per la Chiesa ma del resto rappresenta appieno lo «spirito di sinodalità» richiesto dal Papa e invocato anche durante i lavori da molti vescovi e laici intervenuti sui dossier presenti nel documento iniziale.

«Questo dinamismo, è il segno di una Chiesa viva», ha spiegato lo stesso arcivescovo di Bologna al termine dei lavori in Aula Paolo VI, rinnovando le preghiere e i saluti per Papa Francesco che sta proseguendo la convalescenza dopo il ricovero a poche centinaia di metri in Casa Santa Marta. 835 favorevoli su 854 votanti complessivi è il risultato della mozione presentata dai 28 gruppi della Assemblea Sinodale per spostare il voto e la prossima Assemblea a fine anno.

L’INTERVENTO DI MONS. CASTELLUCCI E L’OMELIA DEL CARDINALE ZUPPI A CHIUDERE L’ASSEMBLEA SINODALE DELLA CHIESA ITALIANA

Viene richiesto un ripensamento approfondito del testo e non solo un aggiustamento delle parti, con alcuni punti all’ordine del giorno ritenuti più centrali di altri e che potrebbero rendere il testo finale «più maturo, ricco e profondo». Due in particolare i temi al vaglio, come spiegano le note finali della CEI e della stampa in Vaticano: in primo luogo, «l’integrazione delle persone che soffrono a causa di relazioni affettive», ma anche «orientamento sessuale o identità di genere»; il secondo invece è la responsabilità ecclesiale delle donne nella Chiesa.

Assieme a questi temi, richiesti con particolare spirito “emendante” per modificare il documento iniziale, altri temi sono stati toccati come la trasparenza economica, i dossier pace, ecologia e migranti, con cenno finale anche al dramma degli abusi e della pedofilia. Dopo le numerose richieste di emendamento è stato scelto di rinviare il tutto alla prossima Assemblea Sinodale in ottobre, anche perché «Siamo sicuri che un testo più maturo permetterà scelte ancora più profetiche che riguardano il futuro», ha detto ancora Zuppi nell’omelia finale di chiusura dei lavori.

Serve un «ripensamento globale» del testo, ha detto mons. Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale CEI, intervenuto in chiusura dei lavori oggi all’Assemblea in Vaticano: l’iter prevederà ora la restituzione dei lavori svolti nei vari gruppi, per poi avanzare una nuova mozione da votare nel prossimo Cammino sinodale dei mesi da qui a ottobre.

Il Presidente CEI ha poi sottolineato come vi è un’unità premessa di pace, seguendo sempre la testimonianza di Papa Francesco, richiamando però tutti alla responsabilità di far rilevare le differenze senza che queste portino a divisioni che non farebbero il bene di nessuno, «guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito Santo e non il mondo», l’Assemblea Sinodale non è un parlamento, chiarisce Zuppi e i delegati nel messaggio finale consegnato al Pontefice, «siamo una comunità di fratelli riuniti nell’unica fede nel Signore».