Assemini, si masturba durante S. Messa/ Atti osceni davanti a bambini: denunciato

È entrato in chiesa durante la messa e, convinto di non essere notato, ha cominciato a masturbarsi. Neppure la presenza di molti bambini lo ha spinto a desistere. L’episodio si è verificato ieri mattina ad Assemini, in provincia di Cagliari, all’interno della chiesa di San Pietro. L’uomo è stato scoperto ed è stato invitato ad andarsene, quindi è scappato. Ma i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità. In tal senso si sono rivelate preziose le testimonianze raccolte e le immagini del sistema di videosorveglianza. Quindi l’uomo, di 55 anni, è stato identificato e denunciato per atti osceni dai carabinieri, allertati dalle persone presenti al rito religioso. Pare che il gesto abbia creato non poco scompiglio durante la funzione religiosa. SardiniaPost parla di persone che hanno urlato e altre che avrebbero provato a bloccarlo. Ma l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. L’uomo che entra in chiesa e si masturba durante la messa ha però fatto discutere.

ASSEMINI, SI MASTURBA DURANTE S. MESSA DAVANTI A BAMBINI

Secondo quanto riportato da SardiniaPost, l’uomo si era parzialmente denudato e si sarebbe nascosto dietro una persona prima di cominciare a masturbarsi. Ma il suo gesto non è passato inosservato, infatti una donna lo ha visto e ha cominciato a urlare. I militari della Stazione di Assemini sono intervenuti sul posto, hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti e recuperato i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Così sono riusciti a risalire alla sua identità e a denunciarlo. La vicenda ha comprensibilmente suscitato sgomento e indignazione non solo tra le persone presenti alla messa nella chiesa di San Pietro, ma in tutta la comunità della piccola cittadina sarda. E infatti la notizia ha cominciato a rimbalzare anche sui social con commenti di condanna per l’increscioso gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA