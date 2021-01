Assessora Fratelli d’Italia vestita da Jake lo Sciamano/ Perugia, “Forza Usa!”

Le immagini di Jake Angeli detto lo “Sciamano”, il 32enne vestito da vichingo che ha guidato l’assalto dell’Epifania a Capitol Hill da parte dei trumpiani, hanno fatto il giro del mondo. Era dunque inevitabile che qualcuno finisse per emulare il sostenitore della teoria QAnon. Forse era addirittura destino che accadesse in Italia viste le radici nello Stivale di Angeli. Ecco allora Clara Pastorelli, assessora allo Sport e Commercio del Comune di Perugia, pubblicare sui social un selfie che la immortala con colbacco e maglione a stelle e strisce a ricalcare chiaramente l’outfit dello Sciamano. A commento dello scatto, oggetto com’era facile immaginare di critiche a raffica, il seguente commento poi cancellato: “Forza sempre e comunque Stati Uniti d’America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?“.

ASSESSORA PERUGIA DI FDI VESTITA DA JAKE LO SCIAMANO

Subito sul suo profilo si sono riversati moltissimi utenti che hanno trovato di cattivo gusto la trovata dell’esponente del partito di Giorgia Meloni. A denunciare quanto accaduto è stata in particolare capogruppo del Pd al Comune, Sarah Bistocchi, che, sempre su Facebook, ha pubblicato il selfie dell’assessora della giunta Romizi, commentando: “Spesso ciò che sembra reale non lo è. Anche io vorrei che non lo fosse“. Come riportato da La Repubblica, la replica della Pastorelli non è tardata ad arrivare: “In disparte la violenza e l’aggressività dei giudizi espressi vorrei precisare che, da ‘americana a meta’, ho cercato di esprimere, anche, mi sia consentito, con un minimo di, chiaramente non compresa, ironia, che: 1) non credo sia semplice, né opportuno dare giudizi certi sui fatti recenti di Capitol Hill, al netto di una ferma e scontata condanna dei modi e della sconcertante violenza usata. 2) Storicamente molti pericoli per la democrazia sono stati volutamente nascosti o velati, davvero non si vedono i rischi o potenziali tali che possono provenire da società private, i giganti del web, che oscurando e cancellando il profilo di un presidente di una nazione si sostituiscono con protervia e arroganza alla magistratura e/o alle istituzioni a ciò deputate, così calpestando, nel caso di specie, la più risalente costituzione del mondo? 3) Non sono Trumpiana, blairiana, putiniana, macroniana o merkeliana. 4) Nella foto non sono vestita da `Angeli´ ma se mai, sia consentito, e paradossalmente, da zarina mentre il colbacco per dirla tutta non è di pelliccia e sicuramente non da sciamano“.



