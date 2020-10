Assessori Regione Marche, Giunta Acquaroli/ Lista 6 nomi e tutte le deleghe

La Regione Marche ha ufficializzato la lista dei 6 nuovi assessori che comporranno la Giunta del neo eletto Presidente Francesco Acquaroli alle recenti Elezioni Regionali del 20-21 settembre: viene confermata la squadra del Centrodestra con una sola quota rosa, con il Governatore che ha così risposto alle polemiche rispetto alla rispettano della differenza di genere «lo Statuto indica che va garantita la differenza di genere una rappresentanza garantita, come fatto anche per i territori», inoltre ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione della squadra, «il centrodestra mette a disposizione figure importanti». Come ha ribadito lo stesso Acquaroli ai giornalisti, «E’ una squadra competente, autorevole e coesa la giunta regionale delle Marche». Contro la tradizionale frammentazione della Regione guidata per decenni dal Centrosinistra, Acquaroli promette «visione complessiva, unitaria e sinergica». Nella prima riunione della Giunta si è discusso del piano Covid, della programmazione dei fondi Ue e del bilancio dopo i costi e le spese contro la pandemia di coronavirus.

LA GIUNTA ACQUAROLI: NOMI E TUTTE LE DELEGHE

Francesco Acquaroli oltre che Presidente di Regione Marche si è tenuto anche le seguenti deleghe: rapporti con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali, rapporti con il capoluogo regionale, programmazione, politiche comunitarie, turismo, porti aeroporti e interporto, affari generali, istituzionali e legali, sistema statistico, persone giuridiche private, ordinamento dell’informazione e della comunicazione, nomine. Sono poi in tutto 6 i nuovi assessori, a partire dal vicepresidente Mirco Carloni (Lega): deleghe a Sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, pesca marittima, tutela dei consumatori, internazionalizzazione, agricoltura, alimentazione, foreste, sviluppo rurale, agriturismo, zootecnia, industria agroalimentare, bonifica, produzione e distribuzione dell’energia, green economy, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, Marchigiani nel mondo, caccia e pesca sportiva. Stefano Aguzzi (FI) sarà invece assessore per: Lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente. Francesco Baldelli (FdI) seguirà invece le deleghe di viabilità, infrastrutture, governo del territorio, lavori pubblici, politiche per la montagna e le aree interne. Guido Castelli (FdI) invece terrà Bilancio, finanze, demanio e valorizzazione del patrimonio, credito, provveditorato ed economato, rapporti con le agenzie, gli enti dipendenti e le società partecipate, ricostruzione, organizzazione e personale, trasporti, reti regionali di trasporto, enti locali e servizi pubblici locali, aree di crisi industriali. Giorgia Latini (Lega) invece seguirà Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali, musei, biblioteche, spettacoli ed eventi, istruzione, università e diritto allo studio, sport, promozione sportiva, piste ciclabili, politiche giovanili e volontariato, pari opportunità, partecipazione. Infine Filippo Saltamartini (Lega), con deleghe per Sanità, tutela della salute, servizi sociali, sostegno della famiglia, politiche dell’infanzia e degli anziani, veterinaria, immigrazione, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza.



