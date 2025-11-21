Ieri Tajani ha rilasciato dichiarazioni preoccupanti sugli asset russi in perfetta continuità con von der Leyen e Kallas. Il governo non dovrebbe seguirle

45 mesi dopo l’invasione russa il conflitto in Ucraina sembra arrivato ad una svolta, con Trump che vuol “chiudere la partita” al più presto con o senza l’accordo europeo e la più o meno “spontanea” adesione di Kiev.

Stando alle indiscrezioni i 28 punti che sarebbero già stati in buona parte concordati con Mosca prevederebbero una cessione “ufficiale” della Crimea e di buona parte del Donbass ai russi in cambio di garanzie occidentali e aiuti economici a Kiev.

UCRAINA E PIANO USA/ 2. "Così Putin e gli immobiliaristi della Casa Bianca chiedono la resa di Kiev"

Particolari tutti ancora da definire, ma certo mai come in questo momento Zelensky è debolissimo sia dal punto di vista militare che politico, soprattutto dopo i recenti scandali che hanno coinvolto il suo entourage ed è evidente che il Cremlino potrebbe approfittarne.

In questo quadro, una ulteriore ma controversa pressione su Mosca per spingerla ad accettare un accordo riducendo le proprie pretese potrebbe essere la minaccia dell’utilizzo – ovvero, in qualche maniera, del sequestro – degli “asset” russi depositati in mezzo mondo e soprattutto nell’Unione Europea, nella società belga Euroclear.

UCRAINA E PIANO USA/ 1. "A Zelensky resta solo Trump, se fa come dice l'Ue avremo un nuovo Afghanistan"

Fondi dunque depositati e bloccati soprattutto in Belgio (che infatti è molto cauto in argomento) e per l’utilizzo dei quali “l’opportunità” politica non è “altro”, ossia qualcosa di estraneo e diverso dalla base giuridica certa su cui muoversi.

Lunga premessa per sottolineare come abbiano abbastanza stupito le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che – intervenendo proprio a Bruxelles alla riunione dei ministri degli Esteri europei – ha da una parte caldeggiato la mossa di utilizzare gli investimenti russi (o almeno gli interessi maturati sui capitali bloccati) , ma dall’altra ha appunto sottolineato come manchino adeguate basi giuridiche per muoversi in questo senso.

Ucraina, piano di pace Usa chiede di "affittare" il Donbass alla Russia/ Polonia e Germania: "Inaccettabile"

Parole che a prima vista sembrano quindi la conferma della scoperta dell’acqua calda, ma che vanno inserite nel contesto di questi giorni e anche in scia alle dichiarazioni dell’Alto commissario alla politica estera UE, l’estone Kaja Kallas, che non perde occasione per gelare le mosse di Trump.

La Kallas ha ribadito, per esempio, che ogni cessione territoriale ucraina va comunque concordata con Kiev che – da parte sua – senza pressioni pesanti mai concederebbe ovviamente il suo accordo. Dichiarazioni europee abbastanza sterili, che nel complesso sottolineano l’emarginazione della UE dalla scena diplomatica legata al conflitto in Ucraina nonostante i suoi sforzi militari ed economici, con Trump che evidentemente vuole chiudere in fretta e Bruxelles che frena.

Ufficialmente il tutto è presentato come tutela dell’alleato ucraino, ma al punto di assumere una posizione da “falco” anti-Trump, che – se effettivamente fossero in dirittura d’arrivo delle trattative concrete – non sarebbe conveniente per nessuno, tantomeno per l’Unione Europea.

In questo quadro proprio l’Italia non ha interesse a mettersi di traverso, né a fare la mosca cocchiera del carro dei “duri”, già affollato da Francia, Gran Bretagna e Paesi baltici, ed è per questo che le dichiarazioni di Tajani hanno stupito gli osservatori, per la loro apertura all’utilizzo degli asset russi, salvo ulteriori approfondimenti e determinazioni.

Il problema infatti è proprio che “le basi giuridiche” su cui eventualmente bloccare gli asset russi potrebbero essere un domani utilizzate in qualsiasi conflitto e quindi spingere gli investitori e gli Stati stranieri ad allontanarsi dall’area euro con un indebolimento della valuta europea.

