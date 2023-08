Assia Pesenti, chi è la presunta nuova fidanzata di Marracash/ Il gossip sul rapper dopo l’addio a Elodie

Marracash riparte dopo l’addio a Elodie: il gossip

È sbocciato un nuovo amore nella vita di Marracash? Il rapper sembra pronto a voltare pagina dopo la chiacchierata storia d’amore con Elodie, che ha tenuto banco negli ultimi anni nel mondo del gossip. Il sodalizio artistico tra i due cantanti si è tramutato in una love story che ha fatto sognare una moltitudine di fan, sino alla rottura che, in fondo, non ha mai spento le speranze di coloro che gli hanno davvero voluto bene. Infatti, anche dopo la separazione, i due hanno conservato buoni rapporti e questo ha alimentato le ipotesi di un ritorno di fiamma.

Ora, però, la realtà è ben altra. Elodie ha aperto un nuovo capitolo della sua vita al fianco del pilota motociclistico Andrea Iannone. Tra scatti di coppia e romantiche dediche social, i due non hanno mai fatto mistero di essersi trovati, scelti e di aver instaurato un rapporto fatto di amore e grande complicità. E Marracash? Anche il rapper avrebbe voltato pagina, stando al recente gossip di metà agosto riportato da Dagospia.

Assia Pesenti, chi è la presunta nuova fiamma di Marracash

Come riporta il giornalista Ivan Rota per Dagospia, infatti, Marracash avrebbe ritrovato il sorriso e l’amore al fianco della sua presunta nuova e giovane fidanzata. Definito “lo scoop di Ferragosto” sul sito, il rapper sarebbe di nuovo innamorato. “Si tratta della bellissima e giovane indossatrice Assia Pesenti. I due stanno trascorrendo una romantica vacanza a Pantelleria. E questo fa per lui: addio Elodie“, si legge. Poche informazioni sul conto della nuova fiamma del rapper e qualche succoso dettaglio della loro vacanza di coppia: quanto basta per accendere il gossip.

Marracash così volta pagina e riparte dopo l’addio a Elodie. La storia d’amore con la cantante ed ex allieva di Amici è stata molto importante per entrambi e ha fatto sognare numerosi fan. La rottura ha spezzato il loro cuore e quello dei numerosi sostenitori della coppia, che ora ha preso ufficialmente strade separate e in compagnia dei rispettivi nuovi amori.











