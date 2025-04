Sottoscrivere una assicurazione per un’auto come Tesla costerà molto di più rispetto che ad un veicolo “tradizionale”. A rivelarlo è stata l’azienda specializzata nelle comparazioni dei prezzi, Facile.it, secondo il quale ha fatto notare che il rincaro per le flotte di Elon Musk potrebbe ammontare al +28%.

Il costo verrebbe aumentato perlopiù sulle clausole assicurative relativamente all’incendio e al furto, probabilmente anche a causa degli atti vandalici che i modelli dell’imprenditore visionario Musk avrebbero subito in ogni parte del Mondo. L’azienda Facile.it ha basato la sua indagine su oltre 130.000 preventivi gestiti dal suo portale stesso.

Perché l’assicurazione auto di una Tesla costa di più?

Facile.it ha appurato che sottoscrivere l’assicurazione di un’auto Tesla costa molto di più rispetto alle altre vetture. In soli 12 mesi si è verificato un aumento di listino del +28%, totalizzando perfino 1.022€ per l’RCA obbligatoria. I motivi che spingono le compagnie assicurative a rincarare le polizze sono svariati.

Spesso si tengono in considerazione le città con più incidenti, l’età del conducente (ancor peggio se trattasi di un neopatentato), la classe di merito e come nel caso di Tesla, anche i modelli specifici da assicurare.

Le compagnie assicurative non possono certamente ignorare anche gli avvenimenti esterni che ricadono inevitabilmente sulle Tesla. Nel caso della flotta di Musk, è stata presa di mira dapprima negli USA e poi in Europa solo per atti vandalici nei confronti dell’imprenditore a salito a capo del Doge (dipartimento governativo americano).

Generalmente vengono sottoscritte diverse polizze assicurative per garantire una copertura più estesa e salvare la propria autovettura da potenziali danni. Le varie forme prevedono anche delle coperture differenti, quella per il furto e l’incendio e quella – a parte – per gli eventi sociopolitici e atti di vandalismo.

Check alle clausole informative

Facile.it suggerisce di approfondire le clausole informative di ogni compagnia assicurativa visto che in base a ciò si sottoscrive e sfortunatamente “subisce”, la copertura potrebbe variare. Ad esempio su “furto e incendio”, va annotato se è coperto sia il danno accidentale che quello doloso (o entrambi).

Ogni scelta è soggettiva e va razionalizzata in base alle proprie possibilità e al contesto in cui ci si trova. Se ad esempio si risiede o ci si sposta in zone poco sicure delle città, sarebbe meglio sottoscrivere una polizza contro i furti, oppure valutare la copertura contro gli atti vandalici per la propria Tesla.