Assicurazione bici elettrica/ UE boccia l’obbligo, cosa succede ora? (14 ottobre 2023)

Si è parlato diverse volte di assicurazione obbligatoria per la bici elettrica, ma proprio di recente, la Corte di Cassazione si è espressa sostenendo e bocciando questa misura, che stava già smuovendo l’umore di molteplici automobilisti in totale disaccordo.

Crediamo che la transizione ecologica con l’avvento dei nuovi mezzi eco–sostenibili (dalle auto elettriche ai monowheel, dai monopattini elettrici alle e-bike), debba essere promossa nel migliore dei modi (includendo bonus per veicoli sostenibili), ed includere polizze e costi ingenti, potrebbero causare l’effetto contrario.

Assicurazione per la bici elettrica: è davvero obbligatoria?

L’assicurazione per una bici elettrica non è affatto obbligatoria. A sancirlo – come già detto – è stata proprio la Corte di giustizia europea, con una causa avviata in Belgio, dove il risarcimento sarebbe stato previsto ad un ciclista che post sinistro con un’auto, sarebbe morto qualche mese dopo a causa delle ferite piuttosto gravi riportate.

La sentenza governata dai giudici di Lussemburgo, stabilisce che la direttiva europea riguardo alla circolazione dei mezzi: “include tradizionalmente l’assicurazione per motocicli, autovetture e autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica“.

La Corte spiega in un secondo momento, l’obiettivo della direttiva europea e perché la polizza assicurativa per una bici elettriche, è una proposta che non regge e che non tutelerebbe maggiormente i ciclisti che usano le e-bike.

Nel rapporto si legge:

“La direttiva europea prevede di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli. Tale priorità non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di veicolo, visto che i mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce“.

