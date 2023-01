Assicurazione casalinghe 2023/ Scadenza e chi deve sottoscriverla obbligatoriamente

La scadenza per effettuare il pagamento della assicurazione casalinghe del 2023 (utile contro gli infortuni domestici) è fissata a fine mese, ovvero al 31 gennaio di questo nuovo anno.

La polizza è obbligatoria per tutti coloro che lavorano in casa e non sono coperti da altre polizze assicurative.

Come già precedentemente accennato, il 31 gennaio, sarà l’ultimo giorno in cui si potrà effettuare il pagamento della polizza annuale contro gli infortuni domestici o meglio conosciuta come assicurazione casalinghe 2023.

Assicurazione casalinghe 2023: il costo della polizza

Il pagamento del premio per l’assicurazione casalinghe 2023, ha un costo di 24 euro e dovrà essere versato entro e non oltre – come ribadito precedentemente in diverse occasioni – il 31 gennaio di questo nuovo anno. Nel caso in cui il versamento della somma venisse effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è stato versato il pagamento.

Nel caso in cui l’incidente domestico portasse a una invalidità permanente che va dal 16% in poi, verrà riconosciuta una rendita mensile.

Il premio assicurativo potrà essere pagato online su tutti i siti web INAIL, tramite Poste Italiane, oppure in banca e nelle ricevitorie, sia in contanti che con carta di credito.

Per tutti coloro che hanno un reddito complessivo annuale lordo fino a 4648,11 euro annui, oppure che fanno parte di un nucleo famigliare il cui reddito lordo non superai i 9.296,22 euro annui, il premio assicurativo sarà a carico delle Stato.

Per chi vige l’obbligo di stipulare l’assicurazione casalinghe?

Sono tenuti obbligatoriamente ad assicurarsi per gli infortuni da lavoro domestico, tutti coloro che lavorano in casa, o che comunque non sono coperti dalle altre polizze assicurative, oppure ce si ritrovano in una o più delle seguenti condizioni:

Hanno un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti;

Svolgono un lavoro che comprende la cura dei componenti della famiglia;

Non hanno alcun legame sui vincoli della subordinazione;

Prestano lavoro domestico in modo abitale ed esclusivo;

Sono cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione.

L’ambito domestico, coincide sia con l’abitazione che con tutte le pertinenze ad essa collegate. Nel caso in cui l’immobile facesse parte di un condominio, vengono considerate ambito domestico anche le parti comuni.











