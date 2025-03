Nell’attesa che arrivi il 31 marzo, il nuovo Decreto ha parlato delle regole sulla assicurazione contro gli eventi catastrofali obbligatoria che devono rispettare le piccole e medie imprese. Le informazioni sono contenute all’interno dell’articolo 1, del comma 105 e della Legge risalente al 30 dicembre di due fa, 2023, e numero 213.

Mentre le regole e condizioni operative fanno parte e sono state discusse all’interno del Decreto con il numero 18 di quest’anno 2025 e pubblicato dal Ministero dell’Economia e Finanze, così da poter agevolare le imprese che devono specifici.

L’assicurazione contro gli eventi catastrofali è obbligatoria, costi e condizioni

Le imprese che rientrano nell’adempimento che prevede la sottoscrizione della assicurazione contro gli eventi catastrofali obbligatoria devono conoscere le regole operative ma soprattutto quali sono i beni che devono essere coperti da eventuali danni naturali.

Nella copertura rientrano i beni strumentali quali: attrezzature, fabbricati, terreni e macchinari (sia commerciali che industriali), a tutela da eventi critici come ad esempio i terremoti, le esondazioni, le frane, le inondazioni e gli alluvioni, sempre più comuni nel nostro Bel Paese.

Ad oggi le PMI hanno ancora quasi un mese di tempo (o poco meno), per poter adempiere all’obbligo, consce del fatto che il premio assicurativo potrebbe essere oggetto di variazioni in base a delle determinate circostanze.

Ogni compagnia assicurativa ha l’arbitrarietà di imporre un premio differente dalla concorrenza in base alla loro solidità e l’andamento generale. Ma non solo, maggiore è l’attenzione e la prevenzione dell’azienda verso i beni che compongono il suo patrimonio, più è probabile che il premio costi meno.

Ad influenzarne il costo è anche il luogo in cui risiede la sede dell’azienda, che verrà valutato in base al rischio di essere soggetto ad eventi catastrofali o calamitosi.

Quanto costano le polizze alle piccole e medie imprese?

Per avere una idea del costo che potrebbe affrontare una PMI, Unimpresa ha provveduto a simulare il “preventivo” per un’azienda con 15 lavoratori e una sede di 500 metri quadrati. Ecco il risultato suddiviso per la pericolità prevista dal territorio:

In una zona a bassissimo rischio il costo all’anno può variare tra un minimo di mille e un massimo di 3.000€, in un territorio intermedio tra i 3.000€ e massimo 6.000€ e in una ubicazione a fortissimo rischio anche fino a 12.000€.