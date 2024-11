Dopo tanta attesa è arrivato l’obbligo di assicurazione sul monopattino elettrico. Ma non solo, perché il nuovo Codice della Strada impone a chi guida tali veicoli anche l’uso del casco e conseguenzialmente di una targa.

L’antifona era più o meno chiara. Da anni il Governo italiano e Paesi come la Spagna, hanno cercato di applicare delle restrizioni sulla circolazione dei monopattini elettrici. A Madrid ad esempio, è stato vietato l’utilizzo a noleggio dei monopattini.

Assicurazione monopattino elettrico: cosa cambia nel 2025?

Con il nuovo codice della strada l’assicurazione per il monopattino elettrico, il casco e la targa diventano obbligatori. Ma come se non bastasse il Decreto Legge per il 2025 prevede il divieto – con tali mezzi – di andare in contromano e di viaggiare ad una velocità oltre 50 chilometri orari (oltre che imporre di circolare soltanto sulle strade urbane).

Secondo un’analisi condotta dal comparatore Facile.it, i proprietari dei monopattini elettrici hanno due chance: sottoscrivere una polizza per questo veicolo oppure firmare un’assicurazione RC Capofamiglia.

La polizza Capofamiglia – come fa presupporre il nome – permette una copertura completa all’intero nucleo familiare, tutelando e risarcire i danni inflitti a terzi da eventi involontari (includendo anche la guida al monopattino). Il costo per un’assicurazione simile è di circa 75€ annui.

Poco differente ma più specifica è la polizza per i mezzi di mobilità. In questo caso viene specificato l’utilizzo del monopattino elettrico e si sottoscrive una polizza che copre da eventuali danni inflitti a oggetto a terze parti esclusivamente per questo veicolo.

Il costo per tale copertura va da 40€ per i singoli individui, mentre cresce a 80€ per l’intero nucleo familiare (preferibile qualora il monopattino venga guidato da ciascun componente familiare).

I dubbi da dover chiarire

Definito l’obbligo di assicurazione per un monopattino elettrico, rimangono ancora dei dubbi da chiarire. Ad esempio l’obbligo della polizza è sulla targa oppure sulla persona? E ancora, qual è il massimale (la franchigia) di cui godere?

Intanto dalla ricerca di Facile.it si evince un interesse sempre più crescente per tali prodotti, visto soltanto a novembre la ricerca di una polizza adeguata è cresciuta del 285%.