Assicurazione per danni atmosferici/ La dicitura obbligatoria per avere l’indennizzo

In Italia l’assicurazione per danni atmosferici sta diventando un must. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici negli ultimi giorni hanno causato da Nord a Sud, danni naturalistici senza eguali. Nella parte più bassa dell’Italia, fuoco (con temperature oltre i 40 gradi) e fiamme, su violenti tempeste e tornado.

Il divario tra chi pensa sia causato dal cambiamento climatico e chi invece suppone di aver sempre assistito a questi eventi, è molto alto. Ma in presenza di danni da questi eventi atmosferici, le compagnie assicurative indennizzano tutte allo stesso modo?

Assicurazione per danni atmosferici: quando ottenere l’indennizzo

Sottoscrivere un’assicurazione per danni atmosferici significa affidarsi alle compagnie assicurative in caso di danni subiti al proprio immobile (che sia la casa, l’auto o la moto) dovuto a delle tempeste, grandine, alberi crollati e così via.

Sembra una esagerazione, eppure – con estremo dispiacere – dobbiamo ammettere che è realtà. Una realtà che ha investito milioni di italiani proprio in questi ultimi giorni hanno visto le loro auto e veicoli distruggersi.

Chi ha sottoscritto una polizza contro questi danni atmosferici, affinché possa ottenere l’indennizzo dovrà assicurarsi che nel documento venga riportata la voce “Assicurazione contro Eventi Atmosferici”.

Una dicitura importante che in caso di assenza potrebbe compromettere il risarcimento per i danni subiti al proprio bene mobile/immobile. Prima d’ora questa polizza era molto comune quasi e solo all’estero, poco in Italia, salvo nelle zone del Veneto e Trentino che sono quelle il cui maltempo era quasi abitudine.

Assicurazione per danni atmosferici: come calcolare il premio?

Una volta accertata la validità dell’assicurazione per danni atmosferici, occorre calcolare il premio. Il conteggio tiene conto di alcuni fattori che potrebbero influenzare l’indennizzo: la franchigia, il massimale, il tipo di garanzia e l’eventuale “evento” escludo dalla polizza.

Ad esempio, potrebbero risultare esclusi i danni ai balconi, alle antenne satellitari, ai tetti e/o alle canne fumarie, agli alluvioni, i terremoti e così via.











