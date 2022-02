ASSICURAZIONI/ Come e perché richiedere un preventivo per la polizza casa?

Quando si decide di acquistare casa, il primo istinto è quello di proteggerla. Considerato che la protezione di un bene prezioso come, ad esempio, un immobile può essere piuttosto delicata – proseguireste senza conoscere l’argomento nei minimi dettagli? La risposta sarà sicuramente “No!”.

Ecco perché è così importante richiedere un preventivo per la tua assicurazione sulla casa. Il preventivo, rilasciato da un agente della compagnia assicurativa prescelta, non ti fornirà soltanto il prezzo finale della copertura assicurativa, ma ti fornirà nel dettaglio tutto ciò da cui la tua casa, se acquistata la polizza, sarà assicurata.

Assicurazione sulla casa: massima protezione per la tua famiglia

Per massimizzare la protezione della tua casa, è necessario assicurarsi che nel preventivo dell’assicurazione sia compresa una copertura che fornisca un’assistenza globale.

Molte compagnie assicurative, infatti, propongono un’assistenza h24, 7 giorni la settimana, 365 giorni all’anno. Qualsiasi sia l’evenienza o la problematica domestica, potrai sempre contare sulla tua compagnia assicurativa.

Tutto quello che dovrai fare per entrare in contatto con la centrale operativa della tua compagnia assicurativa sarà accedere all’app dedicata o chiamare il numero verde fornito. In poco tempo, otterrai tutto il sostegno di cui hai bisogno: in caso di guasti o incidenti domestici, un tecnico competente si recherà presso la tua abitazione tempestivamente, in qualunque giorno dell’anno.

Assicurazione casa contro incendio e scoppio

Si stima che il 10% degli interventi dei Vigili del Fuoco in abitazioni private sia riconducibile alla mancanza di manutenzione degli impianti o di disattenzione. Considerato ciò è importante accertarsi che nel preventivo della tua assicurazione sia prevista una protezione contro scoppi e incendi.

Per una maggiore protezione, la polizza dovrà offrire la copertura per i danni subiti sia dalla tua casa che dai beni in essa contenuti, l’indennizzo delle spese in caso di demolizione o sgombero, il sostegno per la sistemazione alberghiera se la tua casa risultasse temporaneamente inagibile e l’indennizzo per le spese di riprogettazione della tua casa o delle parti della tua casa danneggiate.

Assicurazione casa contro il furto

Per tutelarsi da introduzioni indesiderate, effrazioni e furti domestici, si consiglia sempre che il preventivo della tua assicurazione offra una copertura adeguata. L’assicurazione casa contro il furto dovrà infatti garantirti:

la somma del valore degli oggetti trafugati ;

la sostituzione di serrature o inferriate danneggiate durante l’irruzione;

le spese sostenute da te e della tua famiglia per eventuali documenti sottratti nonché parte delle eventuali spese mediche collegate all’evento.

Assicurazione casa contro danni a terzi

Non ci si pensa quasi mai, ma ricevere persone a casa nostra – che siano collaboratori domestici o semplicemente amici – potrebbe presentare dei rischi.

Per evitare problemi legali conseguenti, è consigliabile accertarsi che la propria assicurazione includa anche la copertura “danni a terzi”.

Questa garanzia copre i danni che tu o i tuoi familiari potreste accidentalmente causare ad altre persone all’interno delle mura domestiche ed anche fuori casa nel tempo libero. In questo modo potrai sentirti più tranquillo, sapendo che la tua assicurazione ti assisterà.

Assicurazione casa: richiedi un preventivo online

Oggi ottenere un preventivo per una copertura assicurativa è ancora più facile. Ti basta avere a disposizione un dispositivo con una buona connessione internet o recarti direttamente nell’agenzia più vicina a te.

Ottenere un preventivo online dell’assicurazione sulla casa è semplice e veloce.

Collegati alla pagina principale del sito della compagnia assicurativa che hai scelto e, compilando l’apposito formulario con i tuoi dati, verrai contattato in brevissimo tempo da un operatore, il quale ti proporrà un preventivo pensato apposta per le tue esigenze.



